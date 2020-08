Live-Musik unter freiem Himmel : Klappstuhl-Konzerte im Schleswiger Alleestadion

Jonny Möller lädt zu zwei Open-Air-Konzerten auf den Sportplatz ein. Viele Kooperationspartner leisten Schützenhilfe.

Joachim Pohl

07. August 2020, 15:55 Uhr

Schleswig | Nübel macht es an diesem Wochenende vor, Schleswig will es in zwei Wochen nach – und besser machen. Denn für das Klappstuhl-Open-Air heute und morgen auf dem Sportplatz der Nachbargemeinde gibt es noch jede Menge Karten und entgegen der ursprünglichen Planung jetzt doch eine Abendkasse für den spontanen Kulturgenuss.

Die große Phalanx der Veranstalter, Helfer, Förderer und Unterstützer des zweitägigen Musikereignisses auf dem großen Sportplatz an der Suadicanistraße kann sich – wie es heute aussieht – auf gutes Wetter verlassen und setzt jetzt auf den großen Kulturhunger der Schleswiger nach monatelanger Corona-bedingter Abstinenz.

Offizieller Veranstalter ist die Stadtwerke SH GmbH, auf deren großer mobiler Bühne die Musiker auftreten werden. Das Hygienekonzept wurde von Nübel übernommen und von den Behörden abgesegnet. Maßgeblich beteiligt ist Jürgen Augustin, ehrenamtlicher Dorf-Bürgermeister von Nübel und hauptamtlich bei den Schleswiger Stadtwerken unter Vertrag. Doch die Inhalte, die Musik und die Acts stammen erneut von Jonny Möller, umtriebiger Musik-Kommunikator und Schleswiger Kulturpreisträger von 2019.

Geboten wird unter freiem Himmel am Sonnabend und Sonntag, 22. und 23. August, jeweils zweieinhalb Stunden Live-Musik ab 15.45 Uhr. Anders als in Nübel treten die Künstler in Schleswig paarweise auf der großen Bühne auf und wechseln sich mit ihren Darbietungen ab. „Das wird ein Feuerwerk der Abwechslung!“, freut sich Jonny Möller. Das Programm ist zu großen Teilen dasselbe wie an diesem Wochenende: Jonny Möller & seine Spielgefährten, der Pellwormer Liedermacher Frizz Feick, die Schleswiger Spaßmacher Lui & Fiete, das Vokalquartett „The Queens“, die neue Formation „Sundance in Moonlight“, das maritime Musikprojekt „Hafennacht“, das Hamburger Urgestein Ian Cussick („Meet me by the Water“) und das Sylter Song-Duo „Nervling“.

„Das ist ein Statement für die Kultur im Norden“, bekräftigt Jonny Möller. „Wir ziehen alle an einem Strang.“ Bürgermeister Stephan Dose freut sich, dass man das Event in Rekordzeit von drei Wochen auf die Beine gestellt hat. Er lobte das Hygienekonzept und die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken SH. „Kauft Karten, seid dabei!“, ruft Dose seinen Bürgern zu.

Helge Spehr, einer der Geschäftsführer der Stadtwerke SH, erinnert daran, dass Kulturveranstaltungen mit Einschränkungen und besonderen Vorsichtsmaßnahmen auf nicht absehbare Zeit der Normalzustand bleiben werden. Max Triphaus, Geschäftsführer der Ostseefjord Schlei GmbH, möchte den Urlaubern das Doppelkonzert nahe bringen, zumal in diesem Sommer alle hochkarätigen Open-Air-Veranstaltungen in der Region ausfallen.

Für die Besucher gibt es ein paar Regeln zu beachten. Es gibt weder Sitzgelegenheiten noch Catering. Das heißt, man bringt sich eine Decke oder einen Klappstuhl sowie die gewünschte Verpflegung mit. „Das ist ein bisschen wie beim SHMF“, sagt Möller. Beim Kauf der Tickets, ausschließlich bei Liesegang, werden die Personalien angegeben und man bekommt eine Platznummer, die sich auf ein zwei mal zwei Meter großes, auf den Platz gemaltes Quadrat bezieht. Hier besteht keine Maskenpflicht, auf dem Weg dorthin – und zu den Toiletten in der Bruno-Lorenzen-Schule – hingegen schon. Eingang und Ausgang sind getrennt. Die ersten 50 Stadtwerke-SH-Kunden bekommen nach entsprechendem Nachweis die Karte umsonst.