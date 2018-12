Bildung in Schleswig : Kita-Plätze sind Mangelware

Die meisten Einrichtungen in Schleswig sind ausgelastet und haben zum Teil lange Wartelisten.

von Joachim Pohl

18. Dezember 2018, 16:49 Uhr

Schleswig | Magdalena Harnisch ist enttäuscht. Trotz intensiver Bemühungen hat sie für ihre zweijährige Tochter bisher keinen Kita-Platz in Schleswig gefunden. Wo sie vorstellig wurde, hatte sie keinen Erfolg. Magdalena Harnisch – der Name ist ein von ihr selbst gewähltes Pseudonym – hat vor wenigen Tagen erneut bei der Kita-Stelle im Rathaus nach einem Platz gefragt – ohne Erfolg, wie sie sagt.

Kita-Plätze sind in der wachsenden Stadt Schleswig derzeit Mangelware. Dennoch gibt es einzelne freie Plätze. Von August 2012 bis August 2018 ist die Zahl der in Schleswig vorhandenen Plätze in Kindertagestätten von 678 auf 1085 gewachsen. Bis August 2019 wird sie voraussichtlich auf 1150 steigen. Sie verteilen sich auf insgesamt 19 Einrichtungen unterschiedlicher Träger. Die städtische Kita Stadtfeld ist mit 138 Plätzen die größte, das Kinderspielzentrum ist mit zehn Plätzen die kleinste.

„Wir sind absolut voll und haben sehr lange Wartelisten“, sagt Gesa Görrissen, beim Träger ADS-Grenzfriedensbund zuständig für die Kitas. Recht gut ausgelastet sind nach Auskunft des dänischen Schulvereins, Träger der dänischen Schulen und Kindertagesstätten, die fünf dänischen Kitas in der Stadt mit insgesamt 328 Plätzen; auch hier gibt es Wartelisten.

Größter Anbieter ist erwartungsgemäß die Stadt Schleswig selbst mit 408 Plätzen. Im Bereich der Krippenbetreuung für die ganz Kleinen (U3) ist vormittags alles voll, sagt Stadtsprecher Eric Gehrke; nur nachmittags gebe es einzelne freie Plätze. „Im Ü3-Bereich – also die Regelzeit zwischen drei und sechs Jahren – sind vormittags einzelne freie Plätze und nachmittags mehrere freie Plätze im Angebot“, fügt Gehrke hinzu. Dagegen die Mutter der zweijährigen Tochter: „Auch bei einer erneuten Nachfrage konnte mir kein Platz angeboten werden. Ich sollte mich bei den Kitas melden und auf die Wartelisten setzen lassen.“ Es komme für sie nicht in Frage, einen „Notplatz“ zu akzeptieren in einer Kita, „die für uns nicht in Frage kommt“.

Wie lang die Wartelisten sind, kann von der Stadt nicht beantwortet werden. Der Stadtsprecher verweist auf unterschiedliche Kriterien und nicht überall geltende Richtlinien für die Feststellung des Bedarfs. So stehe in der Kita St. Jürgen derzeit kein Kind auf der Warteliste; lediglich jene Kinder, die im Sommer 2019 kommen, werden dort gelistet. In der Kita Süd hingegen stehen je zehn Kinder für den Ü3- und für den U3-Bereich auf der Warteliste; diese Eltern hätten gern sofort einen Platz. Bis 2020 seien zusätzlich 185 Kitas-Plätze geplant, bis 2023 sollen weitere 60 hinzukommen. Wie sich die Zahl der Kita-Plätze in den letzten fünf Jahren entwickelt hat, zeigt die Tabelle unten. Freie Plätze hat derzeit der Waldkindergarten; hier ist vor kurzem eine zweite Gruppe hinzu gekommen.