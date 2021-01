Aktion : Kissen für Menschen mit Demenz

Wenke Mees und 13 weitere Frauen haben sich an die Arbeit gemacht.

31. Januar 2021, 17:01 Uhr

Neuberend | Da der Ortskulturring Neuberend in der Corona-Zeit nicht wie gewohnt Veranstaltungen umsetzen kann, haben sich die Vorsitzende Wenke Mees und 13 weitere Frauen ein anderes Projekt vorgenommen: Sie nähen spezielle Kissen für Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Die Idee habe das Rendsburger Krankenhaus Ende letzten Jahres an sie herangetragen, nachdem sie für dortige Brustkrebspatientinnen bereits Herzkissen genäht hätten, erzählt Mees.

„Wir haben uns erstmal gefragt, was Demenzkissen sind – und den Dezember über recherchiert“, sagt sie. Die Kissen bestehen aus verschiedenen Materialien und sind mit Knöpfen, Reißverschlüssen, Perlen oder Kordeln versehen, um dementen Menschen eine herausfordernde Beschäftigung zu geben. „Durch Betätigung der Hände wird innere Unruhe nach außen abgeleitet und Spannung abgebaut“, so Wenke Mees. Dadurch seien Betroffene wiederum durch Selbstverletzungen geschützt, da sie sich sonst mitunter „immer dieselbe Stelle auf der Haut aufkratzen“, fährt sie fort. Durch gezielte Bewegungen wie dem Öffnen und Schließen eines Reißverschlusses werden zudem motorische Fähigkeiten trainiert – und Erfolgserlebnisse erzielt.

„Damit das Demenzkissen sicher ist, muss alles gut festgenäht werden, damit nichts abgepult werden kann“, erklärt sie einen der Gründe, „warum wir uns das ganze erst nicht zugetraut haben“. Doch die Idee ist ihnen nicht aus dem Kopf gegangen und nachdem sie aus einem Nachlass Nähutensilien gespendet bekamen, „fiel Anfang Januar die Entscheidung, dass wir es doch machen“, so Mees, denn „wir möchten Menschen etwas Gutes tun und auch das Pflegepersonal unterstützen“.

Das Material, das noch hinzugekauft werden musste, gab es in dem Schleswiger Laden „Nähzauber“, der die Aktion zudem mit einem Rabatt unterstützte. Elisabeth Faber-Boeck und Evelyn Schaffer haben die Stoffe zugeschnitten und samt Füllmaterial sowie Zubehör wie Knöpfen, Perlen und Kordeln in Säckchen verpackt, die von den Näherinnen abgeholt wurden . Die sehr individuell gestalteten quadratischen Kissen sind flach „und haben Fleecestoff auf der Unterseite, damit sie nicht so leicht vom Schoß rutschen“, erklärt Wenke Mees.

Zusätzlich können sie mit Bändern oder Gurten festgebunden werden. Bis Ende Februar möchten die 14 Frauen 38 Kissen nähen – und damit fast doppelt so viele wie ursprünglich geplant. Zu jedem Demenzkissen gehört ein Waschbeutel, „den wir aus Oberhemden nähen“, so Wenke Mees.