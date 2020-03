Kinderkino auf dem Scheersberg

von Gero Trittmaack

05. März 2020, 17:40 Uhr

Steinbergkirche | Zum Kinderkino lädt die Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg am Sonntag um 15 Uhr in den Musiksaal des Kreativzentrums ein. Mit „Vilja und die Räuber“ kommt eine finnische Produktion für Kinder ab 6 Jahren auf die Leinwand, der auch älteren Spaß macht. Es geht um die zehnjährige Vilja, die in jedem Jahr mit der Familie die Oma besucht. Das ist meistens langweilig. Doch dann wird das Familienauto von einer Räuberfamilie entführt. Vilja stellt fest, dass auch in ihr das Zeug zum Räubermädchen steckt. Aktionen zum Thema bilden das Rahmenprogramm zum Film. Der Eintritt kostet für Kinder 2,50 Euro (inklusive einem Glas Saft), Erwachsene haben freien Eintritt.

Wer nicht bleiben mag, kann seine Kinder um 17.30 Uhr wieder abholen.