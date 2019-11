Treia : Kindergarten Storchennest: Naturgruppe geht regelmäßig in den Wald

Zwei Wochen drinnen, eine Woche draußen: Die Bärengruppe des Treianer Kindergartens Storchennest ist oft in der Natur.

03. November 2019, 16:53 Uhr

TREIA | „Am liebsten mag ich schaukeln“ erzählt Greta und rennt auch schon in Richtung Schaukel. Doch das Spielgerät ist keine gewöhnliche Schaukel und sie befindet sich auch nicht auf einem Spielplatz. Sie ist aus zwei Seilen und einem stabilen Ast gebaut und hängt an einem Baum in einem kleinen Waldstück. Gebaut hat sie Jörg Thomsen, Heilerziehungspfleger und Outdoor- und Erlebnispädagoge. Gemeinsam mit Erzieherin Sonja Cornils ist er jeden Tag mit einer ganzen Horde Kinder im Schlepptau unterwegs – draußen, bei Wind und Wetter. „So lernen die Kinder die Besonderheiten jeder Jahreszeit kennen und spüren, wie sich die Natur verändert“, beschreibt er, „und sie lernen auch, wie sie selbst Kälte und Wärme empfinden.“

Die Kinder gehören zur Bärengruppe des Kindergarten Storchennest. Weil dort der Platz zu eng wurde, ist diese Regelgruppe für Kinder von drei bis sechs Jahren in den Jugendraum umgezogen. „Aber auch hier wurde es schnell voll, und bis der Anbau des Kindergartens einzugsbereit ist, wird es noch etwas dauern“, erklärt Bente Burau, Leiterin des Kindergartens. Eine schnelle und gute Lösung musste her. Sie beriet sich mit Kollegen und ihrem Team und entwickelte ein durchdachtes und für die Heimaufsicht gut tragbares Konzept für eine Naturgruppe. Das Besondere dabei ist das rotierende System. „Zwei Drittel der Kinder sind im Kindergarten und etwa ein Drittel ist mit Sonja und Jörg unterwegs. Dabei wechseln die Kinder, sodass alle im Wechsel zwei Wochen drinnen und eine Woche draußen sind“, erklärt sie. „Mir gefällt besonders gut, dass die Kinder auf diese Weise die Vorteile beider Gruppen genießen können. Sie werden optimal auf die Anforderungen der Grundschule vorbereitet und lernen als perfekte Ergänzung die Natur kennen.“ Das Konzept kommt bei Kindern und Eltern so gut an, dass es auch nach Fertigstellung des Anbaus beibehalten wird.

In der Naturgruppenwochen heißt es dann: Raus in die Natur. „Man kann nur wertschätzen, was man kennt. Deshalb ist es mir so wichtig, den Kindern die Natur und die Tiere, die in ihr leben, zu zeigen“, erzählt Jörg Thomsen. Sie lernen zu beobachten, sammeln Bucheckern, Äpfel, Hagebutten und Brombeeren und verarbeiten das Gesammelte zu Pfannkuchen und Gelee. Sie kochen Brennnesselsuppe über offenem Feuer und essen gemeinsam. Sonja Cornils und Jörg Thomsen lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen. „Trotzdem versuchen wir, unsere Kinder dazu zu animieren, sich selbst zu überlegen, was man alles machen kann. Wir setzten deshalb an vielen Stellen nur Impulse“, beschreibt Jörg Thomsen.

Beim gemeinsamen Spielen und Entdecken entwickeln die Kinder ihre Kommunikationsfähigkeit. Sie lernen, dass Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein hier draußen wichtig sind. Sie achten aufeinander und auf sich selbst. Und sie lernen ihre Grenzen kennen, zum Beispiel beim Klettern auf einen Baum. „Heute machen viele Kinder Erfahrungen nur noch aus zweiter Hand, weil sie nicht mehr selber erleben, sondern sich auf Smartphone oder am Computer nur noch ansehen, wie andere es tun. Es fehlt die reale Erfahrung im Wald, auf der Wiese oder am Wasser“, weiß Jörg Thomsen, „unser Ziel ist es, dass die Kinder in der Naturgruppe ein Verständnis für ökologische Zusammenhängen entwickeln.“ Das ist auch der Grund, warum Sonja Cornils und Jörg Thomsen ihren Job so lieben.