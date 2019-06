Sieverstedt : Kinderfest der Schule im Autal

Silke Tusché, Schulleiterin seit Anfang des Jahres, feierte mit den Schülern ihr erstes Kinderfest in Sieverstedt.

25. Juni 2019, 16:18 Uhr

SIEVERSTEDT | Für das Kinderfest der Schule im Autal in Sieverstedt waren alle im Einsatz. Die Lehrkräfte hatten den Schulhof geschmückt, Turnhalle und die Klassenräume die Eltern. Spiele wie Fischeangeln, Dosenwerfen und Würfeln standen an und die Schüler des 4. Jahrgang durften auf ihren Fahrrädern Ringstechen spielen. Königin und König der Jahrgänge wurden: Laura U. mit Janna-Mads D. (1. Jahrgang), Kimberly H. mit Theo J. (2. Jahrgang), Mia C. mit Thore K. (3. Jahrgang) und Liv St. mit Thorven W. (4. Jahrgang). Alle Kinder erhielten ein Buchgeschenk. Um 14.15 Uhr begann der Umzug. Mittendrin: Silke Tusché (Mitte), Schulleiterin seit Anfang des Jahres. Die Königskinder durften im Anhänger mitfahren. Der Rendsburger Musikkorps begleitete die Fahrt durchs Dorf bis zur Sporthalle. Dort wurden die traditionelle Polonaise und der Schultanz von den Schülern aufgeführt. Beides war von den Sportlehrerinnen mit allen Kindern eingeübt worden.