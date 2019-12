Stapel : Kinderbetreuung belastet Haushalt stark

Bürgermeister Rainer Rahn kritisiert vor allem Kosten, die entstehen, wenn Kinder in anderen Gemeinden betreut werden.

06. Dezember 2019, 08:50 Uhr

Stapel | Eine für das laufende Jahr positive Ertrags- und Kostenentwicklung konnte der Vorsitzende des Finanzausschusses Rainer Langbehn in der Sitzung der Gemeindevertretung Stapel vermelden: „Der zu Jahresbeginn erwartete Fehlbetrag von 151.000 Euro konnte nach aktuellem Stand des Nachtragshaushalts auf 18.000 Euro reduziert werden“, sagte er. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 120.000 Euro und eine Rücküberweisung in Höhe von 46.000 Euro durch den Betreiber der Kita waren die für die Reduzierung wesentliche Posten.

Die Kostenseite fasste Bürgermeister Rainer Rahn zusammen: „Schwerpunkte im Haushalt jeden Jahres sind die Kreis-, Amts- und Schulverbandsumlage, die Hunderttausende Euro Kosten für die Gemeinde bedeuten.“ Dies sei nicht änderbar und hinzunehmen. Sehr hoch seien aber die Kosten der auswärts betreuten Kinder. Trotz vorhandener Angebote würden viele Kinder woanders betreut. „Ein Kind, das im Kindergarten in Hollingstedt betreut wird, bedeutet zusätzliche Kosten von 6500 Euro, die jährlich an das Amt Arensharde zu überweisen sind“, so Rahn.

Vergleichbar sei die Kostensituation beim auswärtigen Schulbesuch. Die Erfder Schule, deren Kosten mit der Zahlung der Schulverbandsumlage abgedeckt seien, wird nach Beobachtung des Bürgermeisters von kaum einem Kind besucht. Mehrheitlich lassen die Eltern ihre Kinder in Friedrichstadt zur Schule gehen. „Die hierfür für die Gemeinde zusätzlich entstehenden Kosten sind erheblich und daher gleichermaßen ärgerlich“, sagte Rahn.

Die geplante Anhebung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurde aufgrund der noch entspannten Haushaltslage auf das Jahr 2020 verschoben. Die im Folgejahr im Haushaltsentwurf erwartete Kostensituation wird eine erneute Bewertung erforderlich und eine Anhebung der Steuern notwendig machen. Im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung des Kindergartens und aller anderen Einrichtungen, die die Gemeinde für ihre Bürger vorhält, wurde in dem Zusammenhang an den Gedanken der Solidargemeinschaft appelliert. Bei insgesamt 2,8 Millionen Euro veranschlagten Kosten steht die Erweiterung des Kindergartens mit 934.000 Euro als größter Einzelposten im Entwurf des verabschiedeten Haushaltplanes für das Jahr 2020. Mit den erwarteten Einnahmen wird im Gegensatz zu 2019 ein Fehlbetrag von 121.800 Euro erwartet.

Weiteres in Kürze:

>Heiko Pawlak, Mitglied des Wegeausschusses, beschert der Gemeinde eine Ersparnis von 4000 Euro. Er hat den veranschlagten Listenpreis von 6000 Euro für die Schilder der geplanten Tempo-30-Zone nicht akzeptiert. Durch seine Recherche im Internet konnten die Kosten mit einem Vergleichsangebot auf etwas mehr als 2000 Euro reduziert werden.

>Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3 „westlich der Mühlenstraße und südlich des Rundweges Knöll wurde beschlossen. Das Wohngebiet mit einer Größe von 1,38 Hektar, wird vom Planungsbüro Springer in Busdorf geplant. Mit einem ersten Spatenstich ist nach vorsichtigen Einschätzungen Mitte des Jahres 2020 zu rechnen.