Schule am Markt : Kinder trainieren wie die Handball-Profis

Bis Mitte Februar nehmen die Schüler regelmäßig an einem Handballtraining teil.

12. Dezember 2019, 17:16 Uhr

Süderbrarup | Ein ganz besonderes Handballtraining mit einem Profitrainer gibt es jetzt in Süderbrarup an der Schule am Markt, Förderzentrum für geistige Entwicklung. Möglich macht dies der Förderverein Jugendhandball der SG-Flensburg-Handewitt und der Region Schleswig, der seit fast 20 Jahren mit der Aktion „Get in touch“ den Nachwuchs fördert und solche längeren Projekte an Schulen veranstaltet. „Das wollten wir auch so gern mal für unsere Kinder an der Schule haben“, sagt Sportlehrerin Sarah Bonato. Die Kinder sind 12 bis 14 Jahre alt und mit großem Eifer dabei. Selbst die Lehrerinnen sind überrascht, wie gut auch schwierige Aufgaben gelöst werden. „Sie können das. Es gibt kaum einen Unterschied zur Grundschule“, berichtet Trainer Bernd Gosch (63), der extra für dieses Projekt engagiert wurde. Er spielt Handball seit er acht Jahre ist und trainiert den Sport seit über 30 Jahren. Acht Wochen lang kommt er jetzt regelmäßig nach Süderbrarup. Mitte Februar 2020 geht das Projekt mit einem Turnier zu Ende, bei dem es dann auch Medaillen geben wird.