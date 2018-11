SN-Aktion: : Kinder suchen ihre Nikolausstiefel

Am Donnerstag ist in Schleswig wieder Stiefel-Jagd.

26. November 2018, 11:54 Uhr

Schleswig

Die Schleswiger Nachrichten laden alle Kinder bis zwölf Jahre zu einer Nikolausstiefel-Jagd durch die Innenstadt ein. Und so funktioniert die Aktion: Am Donnerstag, 29. November, werden die (sauber geputzten) Kinderstiefel zwischen 15 und 17 Uhr im Kundencenter der Schleswiger Nachrichten im Stadtweg 54 abgegeben. Die Schuhe werden dann von den SN mit vielen Leckereien bestückt und anschließend an die teilnehmenden Geschäfte der Aktion verteilt. Welche Unternehmen sich beteiligen, das wird am Nikolaustag, 6. Dezember, auf einer Sonderseite in den SN bekanntgegeben. Am selben Tag können sich die Kinder dann von 9.30 bis 17 Uhr in der Innenstadt auf die Suche nach ihren Stiefeln machen. Die Ausgabe der Stiefel erfolgt nur gegen Vorlage des Teilnahme-Coupons, der bei der Stiefelabgabe ausgehändigt wird.

