KInderbibelwoche in Kropp : Kinder beschäftigen sich mit dem Thema Frieden

41 Kinder haben an der Kropper Kinderbibelwoche teilgenommen. Abschlussgottesdienst findet am Sonntag in der Dorfkirche statt.

Avatar_shz von Maike Krabbenhöft

11. Oktober 2019, 17:18 Uhr

Kropp | „Pax“, „peace“, „eirini“, „paix“, „mir“, „vrede“, „shalom“ – all diese Wörter bedeuten „Frieden“ in verschiedenen Sprachen. Die Ereignisse der vergangenen Tage haben gezeigt, wie wichtig Frieden ist und dass er manchmal schwer zu finden ist. Im Rahmen der 32. Kinderbibelwoche haben sich 41 Mädchen und Jungen der Kropper Kirchengemeinde auf den Weg gemacht, um dem Frieden auf die Spur zu kommen.

Unter Anleitung von Pastorin Jutta Selbmann beschäftigten sich die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren mit Friedensgeschichten aus der Bibel und sangen, bastelten, spielten. Jeder Tag stand im Zeichen einer anderen Geschichte: von Noahs Arche, dem Zöllner Zachäus, der lernt zu teilen, oder der Bergpredigt, in der Jesus die Menschen dazu aufruft, den Hass zu überwinden und auch ihre Feinde zu lieben.

Zu Beginn jeden Tages gab es eine Andacht in der Kirche, bei der die Konfirmandinnen Annika Baumann als Kirchenmaus „Paxi“ und Kira von Lüttwitz als Rabe „Rudi“ die Bibelgeschichte vortrugen. Ein Nachmittag stand im Zeichen der Geburt von Jesus Christus, der laut Annika „den Menschen den Gottesfrieden bringen sollte“.

Im Anschluss ging es ins Gemeindezentrum, wo es einen „Shalom-Bibel-Schnack-Platz“ gab. Dort wurde die Geschichte in Szene gesetzt: Die Geburt von Jesus wurde mit hölzernen Krippenfiguren, Sternschnuppe und Friedenslicht dargestellt. Unterstützt von Peter Casper stellte Pastorin Selbmann den Kindern Fragen zu den Geschichten.

„Wer macht Frieden für die Menschen?“, fragte sie. „Gott“, antwortete Joel. Auf die Frage, wie sich zeigt, dass irgendwo Frieden sei, meinte Lara: „Wenn man miteinander lacht.“ Ronja ergänzte: „Wenn man Freunde hat.“ Frieden sei „schön wie eine Sternschnuppe“, so Joel. Alle Antworten wurden auf Papptauben geschrieben und an ein großes Wandbild gepinnt. Es zeigte symbolisch die Spur, der sie auf der Suche nach Frieden folgten, und wird beim morgigen Familiengottesdienst um 10 Uhr in der Dorfkirche aufgehängt.

„Ich bin seit der ersten Klasse jedes Jahr hier, es macht mir Spaß“, erzählte die achtjährige Chiara. Mit ihrer Freundin Melissa bastelte sie im „Peace-Bastel-Platz“ unter Anleitung von Sabine Erdmann und Hannelore Wegner bunte Friedenslichter in Taubenform. Zudem gab es einen „Pax-Spiele-Platz“ sowie die „Eirini-mal-dies-mal-das-Insel“, wo die Kinder Ruhe fanden und malten. In der Küche entstanden zeitgleich Friedenssternschnuppen aus Keksteig.

„Seit letztem Jahr haben wir ein Gruppenkonzept, sodass die Kinder aus Angeboten wählen können“, erklärte Pastorin Jutta Selbmann. Das diesjährige Thema habe sie in Anlehnung an die Jahreslosung der evangelischen Kirche ausgesucht: „Suche den Frieden und jage ihm nach!“ Es sei angesichts der Weltlage sehr aktuell, zumal „Kropp viele Soldatenkinder hat“, meinte sie. Berührungspunkte mit dem Thema hätten die Kinder auch in der Schule, wo Streitschlichter Frieden schaffen würden, ergänzte sie. Kropper sollten ab sofort mit offenen Augen durch den Ort laufen: Mit etwas Glück können sie von den Kindern versteckte bunte Steine mit Friedensbotschaften entdecken.