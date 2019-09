Simultan Schach in Schleswig : Keiner besiegt den polnischen Meister

14-jähriger Matthes Bendixen erringt ein Remis gegen polnischen Meister.

von Joachim Pohl

03. September 2019, 14:31 Uhr

Schleswig | Es gab viel zu laufen für den polnischen Schachmeister Jerzy Markiewicz. Der 59-jährige kam auf Einladung von Mike Bunke (74) an die Schlei, um mit 17 Schachspielern parallel für eine öffentliche Partie ins Duell zu gehen – ein sogenanntes Simultanspielen, das der Vorsitzende des Schleswiger Schachvereins von 1919 e. V. im Schleicenter auf die beine gestellt hatte.

„Gewinnen wird hier keiner“, orakelte der Schleswiger Peter Wick vor Beginn. Doch die Herausforderung lag für den 75-jährigen am Durchhalten, die „Stirn zu zeigen“ und vielleicht ein Unentschieden zu erringen gegen den Meister der hölzernen Spielfiguren aus Polen. Am Ende sollte Wick tatsächlich ein Remis gelingen. Auch Youngster Matthes Bendixen (14) stellte sein Können unter Beweis. Mit einem „Freibauern“ im Endspiel sah es fast nach einem Sieg aus für den jüngsten Schachspieler an diesem Tag.

Trotz spannender Partie gelang es jedoch Markiewicz am Ende, erneut – wie bei frühere Gastspielen in Schleswig – ungeschlagen aus dem Wettkampf zu gehen. Er war nicht das erste Mal bei den Schleswiger Schachspielern zu Gast und versprach, im nächsten Jahr allen eine Chance auf Revanche zu gewähren.

Jerzy Markiewicz gehört zum Verein GKSz „Hetman“ Pilsno, trägt den Titel eines Fide-Meisters und hat derzeit eine Elo-Zahl von 2156. Damit liegt in der Weltrangliste derzeit „nur“ auf Platz 12.656.