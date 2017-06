Kreis Schleswig-Flensburg : Keine Zukunft für das Café im Feld

vergrößern 1 von 1 Foto: Herbst-Gehrking 1 von 1

Langsam, fast schon andächtig, lässt Helga von Assel den Blick durch ihr menschenleeres Café schweifen. Die Tische stehen fein säuberlich in Reih und Glied, schön eingedeckt. Es scheint, als ob in jedem Moment Gäste eintreten könnten, die hier am Rand von Fahrdorf auf der Suche nach einem Stück Kuchen sind. Nur ein kleiner Tisch in einer Ecke des Raumes verrät: Hier stimmt etwas nicht – auf ihm stapelt sich bereits ausgemustertes Geschirr, daneben stehen Kartons bereit.

„Nach 15 Jahren haben wir uns dazu entschlossen, das Café im Feld zu schließen“, sagt Helga von Assel mit Bedauern in der Stimme. 2002 hatte sie gemeinsam mit ihrem Mann Roland (83) das Café gegründet – als „Ruhestandsaufgabe.“ „Ich habe gemerkt, dass es älteren Menschen gut tut, wenn sie eine Aufgabe haben“, erzählt die 79-Jährige. Daher haben in dem Café zahlreiche Veranstaltungen stattgefunden, die Senioren als Zielgruppe hatten. „Zum Beispiel das Volksliedersingen. Dass wir damit dann solche Probleme haben würden, hatten wir nicht erwartet“, erinnert sich von Assel.

Worauf die 79-Jährige hinaus will, ist ein Streit mit der Gema, der vor fast genau zwei Jahren für einen bundesweiten Aufschrei sorgte: Im April 2015 flatterte nämlich eine saftige Rechnung der „Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte“ in Helga von Assels Haus. Die Gema befürchtete, dass der Singkreis mit teilweisen dementen Teilnehmern Urheberrechte verletzte. „Wir waren schon so weit, dass wir das Singen aufgeben wollten“, erinnert sich von Assel. Doch die Rentnerin und ihre Mitstreiter hatten nicht mit dem Medienecho gerechnet, das unsere damalige Berichterstattung nach sich zog. „Auf einmal standen alle bei uns auf der Matte“, erinnert sich von Assel und zeigt auf ihre Artikelsammlung, die einen Ordner füllt. Schließlich lenkte die Gema ein, und alles blieb so wie es war (wir berichteten).

„Es wurde ein Kompromiss gefunden, aber nachdem das alles geregelt war, wurde ich ziemlich krank. Das Ganze hat mich einfach zu sehr mitgenommen“, sagt Helga von Assel. Auch heute ist sie noch nicht gesund. Sie ist schmal geworden und sitzt sichtbar geschwächt am Tisch. „Und das ist auch der Hauptgrund, warum wir jetzt aufgeben. Die Gesundheit macht nicht mehr mit“, sagt sie.

Eigentlich hatten die Rentnerin und ihr Mann sich gewünscht, dass das Café in ihrem Sinne fortgeführt wird. „Für mich ist das hier ein Begegnungsort. Jeder Mensch ist wertvoll, egal in welchem Alter“, sagt sie. Ein besonderes Anliegen sei ihr gewesen, das Volksliedersingen aufrecht zu erhalten. Es habe auch einige Interessenten gegeben. Doch: „Diese ganze Geschichte mit der Gema hat uns immer nachgehangen. Die Stimmung danach war immer etwas getrübt.“ Die Interessenten hätten Angst gehabt, dass die Vereinbarung eines Tages hinfällig sein könnte. Zumal sich die Gesetzgebung auf diesem Gebiet nicht geändert habe. „Diese Bürde wollte sich niemand aufladen.“

Von Assel bemängelt außerdem die ihrer Meinung nach gestiegene Bürokratie. „Wer ein so kleines Café betreiben möchte, sieht sich vielen Regeln gegenüber.“ Dass es jetzt keinen Nachfolger für ihr „Herzensprojekt“ gibt, macht die Seniorin traurig: „Wir haben die letzten 15 Jahre schon sehr genossen“, sagt sie und greift zur Hand ihres Mannes. „Das Café war unsere gemeinsame Aufgabe, mit der wir viel Zeit verbracht haben. Viel mehr als in den Jahren zuvor.“ Sie stand in der Küche – er bediente. Zu Beginn hatten sie fünf Tage in der Woche geöffnet. Später reduzierten sie die Tage. „In der Woche hatten wir einfach Probleme, das Café zu füllen.“ Dafür sei am Wochenende umso mehr los gewesen. Reisegruppen und Gesellschaften entdeckten das kleine Lokal für sich, außerdem lockten verschiedene kulturelle Veranstaltungen Besucher nach Fahrdorf. „Es herrschte hier immer eine ganz besondere Stimmung. Junge und alte Menschen trafen sich, tauschen sich aus“, erinnert sich von Assel noch gerne an turbulentere Zeiten.

Zeitungsausschnitte, Fotos und Briefe hat sie fein säuberlich abgeheftet und aufbewahrt. Auch Geschenke von Stammgästen erinnern sie an glücklichere Zeiten. „Trotz aller Probleme bereue ich nichts. Wir würden es bestimmt wieder tun“, sagt sie und lächelt ihren Mann an, der zustimmend nickt. Aus dem Café soll jetzt eine Wohnung werden. Bevor es so weit ist, hat Helga von Assel aber noch einen großen Wunsch, den sie unbedingt loswerden möchte. „Ich hoffe, dass der Singkreis eine schöne neue Location finden kann.“

