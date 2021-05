Aktuelle Corona-Zahlen : Keine Neuinfektion: Inzidenz im Kreis Schleswig-Flensburg fällt auf 12,4

Am Mittwoch meldete der Kreis erneut keine neue Corona-Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 12,4.

Schleswig | Der Kreis Schleswig-Flensburg hat am Mittwoch den dritten Tag in Folge keine neue Infektion mit dem Coronavirus gemeldet. Aktuell zählt der Kreis noch 70 Infizierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist mit einem Wert von 12,4 erneut die niedrigste in diesem Jahr. Das Robert Koch-Institut (RKI) weist für die Interpretation der Fallzahlen darauf hin, dass aufgr...

