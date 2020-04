Stolk : Keine Bewerber für den Festausschuss: Schützenverein in Gefahr

Der Vorstand wurde wiedergewählt.

Avatar_shz von shz.de

02. April 2020, 16:03 Uhr

STOLK | Bei der Generalversammlung des Stolker Schützenvereins im Vereinshaus Paleg rief Protokollführer Sönke Marxen das umfangreiche Geschehen des letzten Jahres in Erinnerung und Kassenwartin Angela Jensen hatte mit 12.700 Euro etwas weniger ausgegeben als eingenommen. Sie wurden von der Versammlung für drei Jahre wiedergewählt. Das galt trotz Abwesenheit auch für den stellvertretenden Kapitän Reiner Krüger, Kapitän Marco Hansen und den stellvertretenden Ältermann Kai-Uwe Jensen. Neuer Fahnenträger wurde Christian Weier, zum Kassenprüfer machten die Mitglieder ihre amtierende Majestät Dirk Thiesen.

In einem Punkt wurde man jedoch nicht fündig: Seit vielen Jahren arbeitet Dörte Philipsen im Festausschuss an verantwortlicher Stelle. Nun möchte sie kürzer treten. Aber es ganz sich kein Nachfolger. Ältermann Volker Broer warnte vor den Folgen: Damit könnte das öffentliche Verspielen in Gefahr kommen, die größte Einnahmequelle. Das habe dann auch finanzielle Auswirkungen auf das Sommerfest. Ohne dieses Fest verliere der Traditionsverein seinen jährlichen Höhepunkt und sei insgesamt in seinem Fortbestand gefährdet, warnte Broer.

Wer überhaupt neu dem Verein beitritt, bekommt als Willkommensgeschenk zum Sommerfest am 13. Juni freien Eintritt. Und noch etwas ändert sich an diesem Tag: Zum ersten Mal in der 111-jährigen Vereinsgeschichte tritt die Festgesellschaft morgens an der Gastwirtschaft „Zum goldenen Stern“ an. Der Grund leuchtet ein: Am bisherigen Sammelplatz wohnt der amtierende König Dirk Thiesen; ihn will man dort mit Musikkapelle abholen.