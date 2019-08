Strassenverkehr in Schleswig : Kein Tempo 30 vor der Bugenhagenschule

Vor der Bugenhagenschule gibt es viele Schilder, noch mehr Gefahren – aber keine vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung.

von Sven Windmann

29. August 2019, 16:06 Uhr

Schleswig | Eine große Schildertafel vor der Bugenhagenschule weist die Verkehrsteilnehmer auf die nahen Einkaufsmöglichkeiten im Friedrichsberg hin. Ein Tempo-30-Schild indes fehlt an dieser Stelle. Das findet man erst ab der Straße Am Öhr, die sich westlich der Schule befindet. Dabei lauern gleich eine Reihe von Gefahren zwischen Schulhof und Friedrichstraße.

Insbesondere der Zebrastreifen vor dem Schulgebäude hat es ein sich. Wer hier die Straße überqueren möchte, der muss Obacht geben und sich für die Autofahrer deutlich bemerkbar machen. Für die Autofahrer indes gilt es, an dieser Stelle besonders wachsam zu sein. Denn eine Reihe von Linden, die allesamt einen stattlichen Umfang haben, versperrt die Sicht auf das Geschehen am Zebrastreifen auf der Schulseite. Auch die fehlende Beleuchtung macht die Benutzung des Zebrastreifens gefährlich, insbesondere für Schulanfänger. Autoreihen auf der Straße und parkende Fahrzeuge versperren zusätzlich die freie Sicht auf Kinder und weitere Fußgänger, die etwa auf der Verkehrsinsel am Zebrastreifen stehen bleiben. Das Schild mit der Aufschrift „Vorsicht Schulanfänger“, das vor der Schule an einem Pfosten lehnt, reicht in dieser unübersichtlichen Gemengelage als Warnhinweis nicht aus. Das weiß man auch an der Bugenhagenschule.

„Die Konstellation mehrerer unübersichtlicher Straßenübergänge ist schwierig für Verkehrsanfänger. Der Schulweg birgt für die Kinder viele Gefahren. In der Vergangenheit gab es hier Kollisionen und Kinder wurden angefahren“, sagt Christian Witt, stellvertretender Schulleiter. „Der Knackpunkt ist nicht nur der Zebrastreifen, der durch die Bäume schwer einsehbar ist, sondern auch der Überweg am Öhr“, so Witt. Auch dort komme es immer wieder zu kniffligen Situationen. „Man könnte die Sicherheit der Schulkinder optimieren“, betont er.

Doch warum gilt vor der Bugenhagenschule, wie vor jeder anderen Schule, kein Tempo 30? Dafür hat die Stadt Schleswig eine – etwas schwammige – Antwort. Bereits 1996 wurde laut Rathaussprecher Eric Gehrke die Höchstgeschwindigkeit vor der Schule auf Tempo 30 reduziert. Ein entsprechendes Schild sei damals auch aus Richtung der Busdorfer Straße aufgestellt worden. Stadtauswärts jedoch konnte keines aufgestellt werden, da dies nicht den Regeln der Straßenverkehrsordnung entsprach. Das Problem: Ein Verkehrsschild muss 20 Meter weit einzusehen sein. Für Autofahrer, die vom Husumer Baum kommen und rechts abbiegen, könne das Schild also erst hinter der Schule aufgestellt werden. Am Ende wurde deshalb auch das Verkehrszeichen auf der gegenüberliegenden Seite wieder entfernt. Im Rathaus geht man laut Gehrke weiterhin davon aus, dass das Aufstellen von Tempo-30-Schildern auf der Straßenseite gegenüber dem Verkehrsrecht widerspricht. Allerdings werde die so genannte 45er-Runde, eine Gruppe von städtischen Verkehrsexperten, an einer Lösung arbeiten.

Auf Nachfrage machte er eine weitere Zusage – und zwar mit Blick auf die nicht ausreichende Beleuchtung an der Straße vor der Schule. So soll „die jetzt noch sehr gelbliche Beleuchtung modernisiert werden, so dass der Bereich besser ausgeleuchtet wird“, so Gehrke.