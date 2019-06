Schützengilde und Ellingstedt : Kein Problem für König Klaus

In Ellingstedt regieren jetzt „Gisela, die Wiederholungstäterin“ und „Klaus, kein Problem“.

Ellingstedt | Gisela Arff und Klaus Pohl sind die neuen Regenten der Ellingstedter Schützengilde von 1860. Ihnen wurden die königlichen Namen „Gisela, die Wiederholungstäterin“ und „Klaus, kein Problem“ verliehen. Gisela Arff hatte 1996 schon einmal die Königswürde erreicht.

Bei den Wettkämpfen, die am ersten Gildetag stattfanden, wurde mit der Armbrust auf einen hölzernen Gildevogel geschossen. Dieser erwies sich als sehr zäh, denn nachdem bei den Frauen das vorletzte Vogelteil schon um 20.38 Uhr fiel, mussten die Gildemitglieder bei den Männern noch über eine Stunde bis 21.58 Uhr warten. Beim gemeinsamen Schießen auf die Köpfe der Gildevögel waren die Männer allerdings schneller, nach dem 34. Schuss fiel der Kopf um 22.45 Uhr. Bei den Frauen brachte der 31. Schuss um 23.04 Uhr die Entscheidung.

Am zweiten Gildetag trafen sich die Gildeschwestern und -brüder bei der Mehrzweckhalle, um das Königspaar abzuholen. Begleitet wurden sie von der Feuerwehrkapelle aus Owschlag. Im Garten des Königs hielt der Kapitän Jörg Hildebrandt eine Ansprache und verlieh den neuen Majestäten die Namen.

Nach dem Ehrentanz luden „Gisela, die Wiederholungstäterin“ und „Klaus, kein Problem“ zu einem Umtrunk ein. Anschließend erfolgte der traditionelle Umzug durch das geschmückte Dorf. An einem Spargel-Büfett stärkten sich die Mitglieder der Schützengilde für einen langen Abend mit Musik und Tanz in der Mehrzweckhalle. Die Feierlichkeiten hielten bis zum frühen Morgen an.

Die weiteren Preisträger sind: Uwe Oehlert und Bertraud Klingenberg (1. Platz: Flügel), Rainer Voigt und Birte Werner (2. Platz: Flügel),

Marco Braun und Sabine Fiering (3. Platz: Fuß), Manfred Fiering und Mandy Junker (4. Platz: Fuß), Claus Klingenberg und Ellen Tiedemann (5. Platz: Schwanz).