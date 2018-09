Boren : Kein Durchkommen am Rehberg

Bahnübergang ist nach Bauarbeiten gesperrt, weil die Absicherung der Straße fehlt.

28. September 2018

Die Arbeiten am Bahnübergang Rehberg im Borener Ortsteil Lindau sind bereits seit Ende Juli beendet. Auf den ersten Blick sieht alles fertig und funktionsfähig aus. Nähert sich ein Zug, senken sich die Schranken, rote Lichter leuchten auf. Die Asphaltdecke auf der Straße ist neu und auf den Böschungen sprießt der neu eingesäte Rasen.

Doch genau diese Böschungen machen dem Borener Bürgermeister Thomas Detlefsen Sorgen. Denn wenn dort ein Auto auf die Bankette gerät, bestehe die Gefahr, dass es gleich mehrere Meter tief abrutscht und sich überschlägt. Die laut Planung vorgesehenen Absperrungen sind nicht gebaut worden. Außerdem wurden die vorhandenen Zäune nach den Bauarbeiten nicht wieder errichtet. An einigen Stellen ist die Böschung bereits durch Regen unterspült. „Deshalb kann die Gemeinde als Straßenbaulastträger diesen Bahnübergang nicht abnehmen und muss zur Sicherheit die Straße für den Verkehr an dieser Stelle sperren“, erklärt Bürgermeister Thomas Detlefsen.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit hatte die Deutsche Bahn die Bahnübergänge in Lindaufeld und Rehberg mit Lichtsignalen und Halbschranken ausgerüstet. Sie werden vom sich nähernden Zug durch einen Schalter an der Strecke ausgelöst. Teil der Arbeiten an den Übergängen ist eine Straßenverbreiterung der Überfahrt auf 5,50 Meter und deren grundlegende Erneuerung.

Antje Brix wohnt in der Nähe des Bahnübergangs und kann nicht verstehen, warum dieser immer noch gesperrt ist. „Der Bahnübergang mit allen Schranken und Lichtern ist fertig“, erzählt sie kopfschüttelnd. Aber niemand dürfe darüber fahren, weil die Straße noch nicht in Ordnung sei. Sie wünsche sich, dass der Übergang bald wieder geöffnet wird, weil sie sonst einen Umweg von fünf Kilometern fahren müsse, um nach Lindau zum Bäcker zu kommen.

„Außerdem kommen hier öfter Feriengäste vorbei, die dann vor der Absperrung umkehren müssen“, fügt sie hinzu. Für die Landwirte sei die Sperrung, die jetzt seit Mai andauere, kaum noch zumutbar.

Die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn, die nachbessern soll, gestalten sich schwierig: „Wir verhandeln inzwischen mit dem siebten Sachbearbeiter, bei einem Verfahren, das vor sechs Jahren begonnen hat“, hat Thomas Detlefsen mitgezählt. Die aktuelle Sachbearbeiterin wisse jedoch nicht, was damals abgesprochen wurde und müsse sich vollständig auf die Akten verlassen. Die Umsetzung sei jedoch nicht einmal mit dem Plan identisch.

Wie lange die Straße gesperrt bleibt? „Das weiß ich nicht“, gibt Thomas Detlefsen zu und fügt zum Schluss noch hinzu: „Wir sind dankbar für die zusätzliche Sicherheit unserer Bahnübergänge, aber die Bahn soll sich angewöhnen, Baustellen auch ordnungsgemäß zu Ende zu bringen.“