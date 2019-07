Microbrauerei Schmacke Bräu : Kay Kankowski gibt Konzert in Wohlde

Der Gitarrist hat bereits in der Kieler Musikszene einen festen Platz erobert.

von Markus Süphke

16. Juli 2019, 14:16 Uhr

Wohlde | Der Verein Kulturbrauerei präsentiert in Zusammenarbeit mit der Microbrauerei Schmacke Bräu am Sonnabend ab 20 Uhr Kay Kankowski. In seinem aktuellen Programm „Da gibt es noch mehr“ wird er begleitet von Andreas „Luke“ Glaser. Der junge und talentierte Gitarrist hat sich in der quirligen Kieler Musikszene einen festen Platz erobert. Geschätzt wird er sowohl für seine spielerische Bandbreite und sein enormes Improvisationsvermögen auf der Bühne. Ob als Solist oder mit Begleitung: Auch Kay Kankowski überzeugt stets mit enormer Bühnenpräsenz, hoher Musikalität und gestaltungsfreudigem und stilsicherem Ausdruck in Stimme und Gitarrenspiel. Der bekennende Ostseeküstenbewohner aus dem Landesteil Schleswig hat gerockt und gejazzt und fühlt sich der regionalen Folkmusik verbunden. Er schreibt und singt auf Hochdeutsch, Englisch, manchmal auf Plattdütsch und hin und wieder auch auf Dänisch. Im Ausschank vom Fass gibt es wie immer die handwerklichen Biere der Microbrauerei Schmacke Bräu. Der Eintritt ist frei, es geht ein Hut herum.