Kaum Käufer: Fohlenmarkt am Ende

von shz.de

24. April 2018, 16:48 Uhr

Der traditionelle Fohlenmarkt im nordfriesischen Behrendorf hat keine Zukunft mehr. Bei einer gemeinsamen Informationsabend der Körbezirke Nordfriesland und Schleswig-Flensburg wurde in der Gaststätte Immenstedt Bahnhof das Ende der Veranstaltung beschlossen.

Dieter Feddersen aus Joldelund und Rainer Christiansen aus Maasbüll, die Vorsitzenden der Holsteiner Verbände, hatten eingeladen, um über die Traditionsveranstaltung zu diskutieren, die immer weniger Besucher und immer schwächere Erlöse verzeichnete.

Lange habe man erfolglos versucht zu ergründen, warum die Fohlenauktion in Behrendorf zuletzt immer weniger Käufer anzog, während die gleiche Veranstaltung tags darauf in Elmshorn deutlich besser lief. Im Jahr 2017 endete die Holsteiner Auktion in Elmshorn mit einem guten Durchschnittspreis von 10 444 Euro pro Fohlen, während am Vortag in Behrendorf im Durchschnitt nur 7500 Euro erzielt wurden.

Den Grund für die Probleme sieht der Verband in der Randlage Nordfrieslands – die zahlungskräftigen Käufer bleiben aus, weil ihnen die Fahrt in den Norden zu weit ist, lautete die Erkenntnis. Bei einer Abstimmung gab es ein klares Votum dafür, auf die Veranstaltung in Behrendorf zu verzichten und die Fohlen in Elmshorn anzubieten. Gleichzeitig wünschten sich die Züchter, dass die Veranstaltung in Elmshorn breiter aufgestellt und attraktiver gestaltet werden möge, um neue Käufer für die Fohlen zu gewinnen.

Züchter Dietrich Petersen aus Sörup dankte schließlich dem Reiterverein Obere Arlau/Behrendorf, auf dessen Reitanlage die Züchter in den vergangenen Jahren eine gute Bleibe für die Auktion gefunden hatten.