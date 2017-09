Schleicenter : Kaufland kommt nicht

vergrößern 1 von 1 Foto: wim 1 von 1

von Sven Windmann

erstellt am 23.Sep.2017 | 08:21 Uhr

Eigentlich schien die Sache schon in trockenen Tüchern zu sein. Nun aber ist klar: Die Lebensmittel-Einzelhandelskette Kaufland wird nicht ins Schleicenter einziehen. „Wir haben eine Ansiedlung am Standort Schleswig geprüft. Grundsätzlich ist Schleswig eine interessante Stadt für den Lebensmittel-Einzelhandel. Wir werden den Standort jedoch aufgrund interner Erwägungen nicht realisieren“, erklärt Kaufland-Sprecherin Anna Münzing kurz und knapp auf SN-Nachfrage. Damit ist gleichzeitig klar: Das Schleicenter bleibt weiterhin eines der Sorgenkinder der Stadt.

Anfang des Jahres sah das noch anders aus. Im Februar schienen sich Kaufland und die AVW Immobilien AG aus Hamburg, die das Schleicenter betreibt, so gut wie einig zu sein. Der Plan war damals, dass der Supermarkt in die große Fläche im östlichen Bereich der Ladenpassage zieht, während der Mediamarkt, der dort zurzeit ansässig ist, in den gegenüberliegenden Laden zieht. Aus diesem nämlich war Strauss kurz zuvor ausgezogen, nachdem die Warenhauskette Insolvenz angemeldet hatte. Diese Idee ist nun also gestorben, wie auch AVW-Sprecher Dirsko von Pfeil – wenn auch etwas verklausuliert – bestätigt. Es habe mit einem Mietinteressenten weitestgehend Einigung für eine Großfläche im Schleicenter gegeben. Inzwischen habe sich dieser „aus unternehmenspolitischen Gründen“ aber wieder zurückgezogen. „Dies hatte nichts mit dem Objekt zu tun“, betont von Pfeil. Nach SN-Informationen war Kaufland die angebotene Fläche allerdings zu klein.

Was aber passiert nun in der Ladenpassage, in der es inzwischen fast genau so viele Leerstände wie vermietete Flächen gibt? Von Pfeil zeigt sich weiterhin optimistisch, neue Mieter für das Objekt finden zu können. „Wir arbeiten mit Nachdruck an der Vollvermietung des Schleicenters“, betont er. So habe der Rückzug von Kaufland (den Namen bestätigt der Sprecher explizit nicht) dazu geführt, dass andere „Planungsalternativen in der Positionierung vorgerückt sind und die AVW aktuell damit beschäftigt ist, diese intensiver zu verfolgen“. Dabei gehe es nicht nur um Vertragsverhandlungen, sondern auch um Einschätzungen, welche technischen Veränderungen der Einzug von neuen Mietern mit sich bringen könnte – sprich: Wie müsste man das Schleicenter umbauen und modernisieren, um es für Interessenten wieder attraktiv zu machen?

Denn das scheint es seit Jahren ganz offensichtlich nicht mehr zu sein. Dabei war die Passage bei ihrer Eröffnung im Herbst 2001 noch als neuer Kundenmagnet für die Innenstadt gefeiert worden. 16 Jahre später sieht die Realität eher trist aus. Auch Stadtmanager Rüdiger Knospe spricht auf Nachfrage von einem „traurigen Zustand“. Er hätte sich sehr gefreut, „wenn die Geschichte mit Kaufland geklappt hätte“, sagt er. Denn eigentlich sei das Schleicenter von seiner Lage gut gelegen. „Vielleicht werden potenzielle Mieter wieder angelockt, wenn das neue Stadtviertel an den Königswiesen fertig ist“, spekuliert Knospe.

Das könnte tatsächlich eine Chance sein – nicht nur für das Schleicenter, sondern auch für die benachbarte Ladenstraße, in der sich ja ebenfalls die Leerstände mehren. Allerdings müssten dazu noch die Fragen geklärt werden, wie und wann es mit der Hertie-Ruine und dem maroden Parkhaus weitergeht.