Schleswigs Tier der Woche : Katze “Naemi“ sicht neues Zuhause

Dreijährige Katzendame wäre in Zukunft lieber eine Einzelkatze mit Freigang.

von Sven Windmann

23. September 2019, 15:48 Uhr

Die freundliche Katzendame „Naemi“ ist ungefähr drei Jahre alt. Sie ist selbstbewusst und entscheidet am liebsten selbst, wann sie gekrault werden möchte. Andere Katzen toleriert sie, aber in ihrem neuen Zuhause würde sie doch lieber als Einzelkatze leben. Im Tierheim hält sich „Naemi“ sehr gerne in ihrem Außenauslauf auf und sie wünscht sich daher Menschen, die ihr Freigang bieten können. Ein Leben als Wohnungskatze kann sich „Naemi“ gar nicht vorstellen.

www.tierheim-sl.de,

Telefon 04621 / 513 22