Unternehmen gibt nach : Katja Havemann rettet die Kropper Eiche

Eigentlich sollte der 150 Jahre alte Baum für den Neubau eines Supermarktes fallen, aber der öffentliche Druck wurde zu stark.

von Gero Trittmaack

28. Januar 2021, 14:25 Uhr

Kropp | Mit viel persönlichem Einsatz, Kampfgeist und einer klugen Strategie hat Katja Havemann verhindert, dass eine 150 Jahre alte Eiche mitten in Kropp abgeholzt wird. Eigentlich hatte sie sich keine echte Chance ausgerechnet, den Tod des Baumes direkt neben dem Kropper Rewe-Gebäude noch verhindern zu können. Aber als sie in der vergangenen Woche davon hörte, dass der Supermarkt abgerissen und neu gebaut werden soll – und in diesem Zusammenhang auch der 150 Jahre alte Baum fallen sollte – war sie empört und machte sich an die Arbeit.

Es lag eine gültige Rodungs-Genehmigung vor

Was sie bei ihren Telefonaten erfuhr, war zunächst niederschmetternd: „Das Unternehmen hatte eine gültige Genehmigung, und schon in der nächsten Woche sollte mit den Arbeiten begonnen werden, wurde mir mitgeteilt“, sagte Katja Havemann. Und auch die Auskunft der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises konnte ihre Stimmung nicht aufhellen. Die Behörde habe zwar angeregt, dass der neue Verbrauchermarkt so gestaltet wird, dass die Eiche erhalten werden kann. Die rechtlichen Rahmenbedingungen seien aber leider nicht so, dass man dies naturschutzrechtlich einfordern könnte. Die Eiche habe zwar einen besonderen ökologischen Wert und sei ortsbildprägend, könne aber nicht als Naturdenkmal eingestuft werden. Im Rahmen eines Bauvorhabens im Innenbereich sei eine Fällung deshalb nicht zu verhindern – außer durch eine Baumschutzsatzung, die es in Kropp allerdings nicht gibt.

Mir blieb in dieser Situation nur die Möglichkeit, an das ökologische Gewissen des Unternehmens zu appellieren – und den Fall in die Öffentlichkeit zu bringen. Katja Havemann, Baum-Retterin

Aber aufgeben kam für sie nicht in Frage. „Mir blieb in dieser Situation nur die Möglichkeit, an das ökologische Gewissen des Unternehmens zu appellieren – und den Fall in die Öffentlichkeit zu bringen“, sagte Katja Havemann, „der Gedanke, dass dieser Baum gefällt werden könnte, zerreißt mir das Herz“, sagte sie am Dienstag bei einem Ortstermin mit Blick auf den imposanten Baum: „150 Jahre alt und 20 Meter hoch! Für mich hat er immer da gestanden. Alle reden vom Umweltschutz – und dann soll da nichts zu machen sein?“

Mehr als 600 Menschen unterschrieben ihre Petition

Katja Havemann entschloss sich am vergangenen Wochenende, mit dem Fall ins Internet zu gehen und startete auf der Seite change.org eine Petition zum Erhalt der Kropper „Rewe-Eiche“. Sie sprach den Baum als Lebensraum für viele Tierarten an, berichtete von CO2-Speicherung und Luftqualität, aber auch von der Bedeutung der Eiche für die Gemeinde: „Die Eiche, die zu den ältesten Bäumen in Kropp gehört, trägt mit ihrer Imposanz entscheidend zum Dorfcharakter der Gemeinde bei und beeinflusst das Wohlbefinden vieler Menschen.“

Der Erfolg war durchschlagend. Innerhalb von drei Tagen hatten sich der Petition mehr als 600 Menschen angeschlossen. „Das hat mich natürlich sehr gefreut, große Hoffnungen habe ich mir trotzdem noch nicht gemacht“, sagt Katja Havemann. Dennoch wagte sie noch einen letzten Versuch, kopierte die Unterschriftenlisten, die inzwischen 30 Seiten umfassten, und schickte sie per Mail mit der Bitte an das Unternehmen, sich die Sache noch einmal zu überlegen und den Neubau mit Rücksicht auf die Eiche anders zu planen.

Aufgrund der sehr heftigen Reaktionen haben wir die Planung verändert und werden den Baum erhalten. Aus einer der Entwicklungsabteilung von Bartels-Langness

Und tatsächlich – am Donnerstag ploppte an ihrem Rechner eine Mail aus der Entwicklungsabteilung von Bartels-Langness aus Kiel auf. Der Inhalt war kurz: „Sehr geehrte Frau Havemann, gemäß Ihrer Eingabe vom 26. Januar möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir aufgrund der sehr heftigen Reaktionen insbesondere aus der Bevölkerung die Planung verändert haben und den Baum erhalten werden.“

Dank aus der Naturschutzbehörde

Katja Havemann war begeistert. Sollte sie es tatsächlich geschafft haben, die alte Eiche zu retten? Ihre letzten Zweifel wurden schließlich mit einer weiteren Mail beseitigt, die aus der Unteren Naturschutzbehörde kam, die inzwischen auch über das Umdenken informiert worden war. Die Mail enthielt einen Dank für den engagierten Einsatz und die Hoffnung, dass die Eiche noch viele Jahrzehnte an dieser zentralen Stelle in Kropp erhalten bleiben möge.

„Das ist phantastisch!“, jubelte Katja Havemann, „es ist so schön zu erkennen, dass man doch etwas erreichen kann, wenn man sich dafür einsetzt.“