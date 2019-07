Strand in Glücksburg Sandwig : Kassenhaus nur schwer erreichbar

Besucher kritisieren zu hohe Stufe und fehlendes Geländer beim Ticketwagen am Strand von Sandwig .

23. Juli 2019

Glücksburg | Hübsch, aber schwer zu erklimmen, ist die neue Kasse am Strand von Sandwig. Der Karren, Modell „Schäferwagen“, steht auf zwei hohen Rädern auf abschüssigem Gelände. Den Höhenunterschied zum Verkaufstresen gleicht eine vierstufige Treppe aus, die zusätzlich durch Steinplatten abgestützt wird. Tickets für den Strand, Eis und Spielzeug erwerben oder Strandkörbe mieten kann hier nur, wer einigermaßen kletterfest ist.

Das ist vielen nicht zumutbar, findet Uschi Uhlig, 68. Vor allem die erste von vier Stufen sei viel zu hoch, der Haltegriff von unten nicht erreichbar. „Selbst meine Tochter fühlte sich beim Eis-Kauf wacklig auf den Beinen“, beklagt die Vorsitzende des Flensburger Seniorenbeirates. Sie sieht Handlungsbedarf.

Den sieht auch Annika Menssen, Betriebsleiterin der Fördelandtherme – seit dieser Saison zuständig für die Strandbewirtschaftung. „Wir prüfen aktuell, was zu tun ist“, so Menssen. Ihre Mitarbeiterin Levke Haverland bestätigt vor Ort, dass viele Gäste den Zugang kritisierten. Doch Annika Menssen hält am Standort des Wagens fest. „Die Ausrichtung zum Strand ist wichtig, damit die Besucher auf unser Angebot aufmerksam werden.“

Auf die Idee mit dem Schäferwagen sei man durch die DLRG gekommen, fügt sie hinzu. Die Rettungsgesellschaft hat am Strand von Holnis zwei Stück für die Badeaufsicht stehen. „Ich persönlich finde die Wagen wunderhübsch, da sie an den historischen Badekarren erinnern“, pflichtet Bürgermeisterin Kristina Franke bei. Die Stadt hat den Wagen für Sandwig bezahlt. Er kostete rund 12.000 Euro.

Mobile Kleinst-Behausungen erfreuen sich großer Beliebtheit. Nostalgisch und flexibel sind sie Sinnbild für ein Leben mit wenigen Zwängen und Verpflichtungen – so wie einst Hirten es führten, wenn sie mit ihren Tieren umherzogen. Die Wagen können schnell in ein Winterlager gestellt werden, sind aber auch winterfest, merkt Tanja Kraack von der Schäferwagen Manufaktur in Oersberg bei Kappeln an. Sie glaubt, dass eine zusätzliche Treppenstufe das Problem in Glücksburg lösen könnte. Bisher sei sie aber nicht darauf angesprochen worden.