Corona-Desaster in Gütersloh : Karsten Redlefsen zeigt Verständnis für Clemens Tönnies

Der langjähriger Chef der Satruper Wurstfabrik sieht seinen ehemaligen Kollegen nicht als Alleinschuldigen – kritisiert aber auch die Branche.

von Gero Trittmaack

23. Juni 2020, 17:49 Uhr

Satrup | Karsten Redlefsen ist 85 Jahre alt und verfolgt die aktuellen Geschehnisse in seinem alten Metier noch sehr genau. 28 Jahre lang hat er in vierter Generation die Fleischfabrik in Satrup erfolgreich geführt, hat die abgepackte Scheibenwurst auf den Markt gebracht, die Würstchen mit dem Reißverschluss erfunden und 16 Jahre seine Zunft als Präsident des Bundesverbandes vertreten.

Karsten Redlefsen weiß genau, wie es in der Fleischindustrie zugeht, die aktuell so sehr in der Kritik steht. Er kennt die Arbeitsverhältnisse, die wirtschaftlichen Zwänge und die handelnden Personen – auch Clemens Tönnies, in dessen Unternehmen in Rheda-Wiedenbrück mehr als 1500 Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Obwohl er seinen Betrieb, der inzwischen zum Tönnies-Imperium gehört, vor 20 Jahren verkauft hat, fühlt und denkt Karsten Redlefsen immer noch wie ein Unternehmer.

Und als solcher verteidigt er den Kollegen Tönnies: „Jetzt prügelt alle Welt auf ihn ein – dabei wird aber sein Lebenswerk vergessen.“ Die Leistung von Tönnies, so Redlefsen, bestehe darin, dass er sein Unternehmen quasi aus dem Nichts zu Europas Marktführer gemacht hat. Für den massiven Corona-Ausbruch könne Tönnies nichts, schließlich habe er sich doch an die Bestimmungen behalten: „Wenn die Arbeiter eng an eng am Band stehen, dann ist das doch von der Berufsgenossenschaft so abgesegnet und erlaubt worden“, so Redlefsen. Und auch die bedrohlich beengten Wohnverhältnisse der Leiharbeiter seien doch nicht das Problem des Unternehmens. „Oder kümmert sich Ihr Arbeitgeber darum, unter welchen Verhältnissen Sie wohnen?“, fragt er zurück, „das geht ihn doch gar nichts an.“ Auf den Einwand, dass die Bezahlung der Leiharbeiter so miserabel sei, dass die sich gar keine normalen Unterkünfte leisten könnten, lenkt Redlefsen ein und berichtet von den Arbeitsbedingungen in Satrup, als er das Ruder noch in der Hand hatte. „Wir haben die Schlachtungen 1972 eingestellt und haben uns mit Schweinehälften und Rindervierteln beliefern lassen. Mit der Weiterverarbeitung waren ausschließlich ausgelernte Schlachter beschäftigt.

Auch die Maschinenführer waren Fachkräfte, die von ihrem Lohn eine Familie ernähren und sich ein Haus leisten konnten.“ Es sei tatsächlich ein Fehler von Tönnies gewesen, für Facharbeiten keine Fachleute, sondern Leiharbeiter einzustellen. Und das räche sich jetzt.

Dass sich die Zeiten und die Zwänge verändert haben, liege auch am Produktions- und Konkurrenzdruck. „Wenn jetzt ein Großvertrag ansteht, wird haarscharf kalkuliert, dann werden die Lebensmittelbestimmungen bis auf den letzten Punkt ausgelotet. Rezept-Optimierung wird das genannt – immer haarscharf an der Grenze der Legalität. Aber immer noch legal.“

Zu seiner aktiven Zeit sei das nicht denkbar gewesen. „Wir hatten andere Vorstellungen und Werte“, sagt Karsten Redlefsen. Er hat sein Unternehmen rechtzeitig verkauft, ehe er in die Mühlsteine des Wettbewerbs geriet. „Als ich 1972 übernahm, hatten wir 5000 Kunden – darunter viele Tante-Emma-Läden und Tankstellen. Im Jahr 1999 waren es nur noch zwölf Kunden – alles Großkonzerne, die in der Lage waren, die Preise selbst zu diktieren.“

Auch wenn Karsten Redlefsen andere Werte vertritt als Clemens Tönnies – als ehemaliger Geschäftsmann verteidigt er dessen Praktiken und bestreitet eine Alleinschuld des Kollegen an dem Corona-Desaster in Rheda-Wiedenbrück und dem benachbarten Gütersloh. „Es ist nicht fair, ihn allein an den Pranger zu stellen. Wo sind denn all die Behörden in der Vergangenheit gewesen, die Gewerbeaufsicht, das Ordnungsamt, die Veterinäre, die Berufsgenossenschaft? Warum haben die nicht kontrolliert und eventuelle Änderungen eingefordert?“

Karsten Redlefsen hat als Kaufmann Achtung vor dem Lebenswerk von Clemens Tönnies und Verständnis für dessen Art der Unternehmensführung. Und er wird froh sein, dass er rechtzeitig ausgestiegen ist, bevor er seine eigenen Werte zu Gunsten des Geschäftserfolgs opfern musste.