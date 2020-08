EWTO-Akademi und Karate-Verein Schleswig : Kampfsport auf Distanz

Sportarten mit Fokus auf Nahkampf und Selbstverteidigung mussten zuletzt komplett auf Körperkontakt verzichten.

23. August 2020, 18:19 Uhr

Schleswig | Wenn Thekla Marten vom Karate-Verein Schleswig auf japanisch einen lauten Ausruf von sich gibt, erwartet sie von ihren Schülern eine direkte Reaktion, wenn sie ihre Kampfformen durchlaufen. Mit gezielten Schritten und Handbewegungen simulieren die Schüler dann bestimmte Techniken, die unter anderem zur Abwehr von Angriffen dienen – allerdings ohne Gegner. „Mehr konnten wir in den vergangenen Wochen nicht machen, obwohl es natürlich viele Übungen gibt, die man besser mit einem Partner machen sollte“, erklärt Thekla Marten.

Die scharfen Corona-Regeln waren in letzter Zeit für viele Sportvereine quasi als Trainingsverbot zu verstehen. Erst im Juni durften die Vereine nach einigen Lockerungen unter strikten Hygienevorschriften – wie die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern – wieder das Training aufnehmen. An Nahkampf und Partnerarbeit war somit über mehrere Monate hinweg nicht zu denken. Für die Kampfsportvereine in Schleswig brachte das einige Umstellungen mit sich. Da war Kreativität gefragt.

Die EWTO-Akademie, die in Schleswig am Brautsee eine Schule für die Selbstverteidigungstechnik „Wing Tsun“ anbietet, hat sich zum Beispiel etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um unter Einhaltung der Abstände trotzdem Kontaktsport betreiben zu können. „Einer unserer Lehrer, Peter Jentsch, machte den Vorschlag, Gummistiefel und Handschuhe an Stöcken zu befestigen. Damit konnten wir dann Angriffe simulieren“, erklärt Akademieleiter André Sonntag.

Vorher hatte der Lockdown ihn und seine Mitarbeiter hart getroffen. Um die Trainingsauszeit zu überbrücken, wurden den Mitgliedern ähnlich wie in vielen Fitnessstudios Online-Angebote zur Verfügung gestellt. „Jeden Morgen gab es eine Stunde Meister-Unterricht. Die Kinderausbilder in Schleswig haben ebenfalls ein Training für Zuhause erarbeitet“, sagt Sonntag. Inzwischen sei Körperkontakt jedoch wieder erlaubt und auch die Trainingsabläufe nähern sich wieder der Normalität an. „Dennoch gibt es weiterhin auch bei einigen Mitgliedern Verunsicherung. Nicht jeder möchte gern wieder mit Kontakt trainieren“, sagt Sonntag, der mit seinem Team daher die Lehrstunden jeweils in eine Kontakt- und in eine Distanzgruppe aufgeteilt hat.

Beim Karate-Verein Schleswig wird indes zum Teil immer noch bewusst auf Partnerübungen verzichtet. „Ich versuche das Ganze eher als Fitnesseinheit zu sehen. In naher Zukunft werden wir aber sicher wieder mit den Partnerübungen einsteigen. Noch wollen wir aber lieber etwas Vorsicht walten lassen“, sagt Thekla Marten. Ähnlich sieht das auch der 2. Vorsitzende des Vereins Carsten Mees. Seiner Ansicht nach bietet Karate als Kampfsportart viele Aspekte, die den Schülern einen Verzicht auf den Nahkampf nicht so deutlich spüren lassen. „Bei den aktuell wieder steigenden Infektionszahlen fühlt es sich schon etwas merkwürdig an. Man sollte das Ganze jedenfalls nicht herausfordern. Daher überlegen wir uns gut, ob wir bald auch wieder Übungen mit Körperkontakt machen werden“, sagt er.