Gildefest in Tielen : Kampf um die Königswürden

Jenny Gehrke wurde in Tielen Gildekönigin und Hans-Hermann Meyer Gildekönig.

von shz.de

09. Juli 2019, 09:25 Uhr

Tielen | Die älteste Gilde im Südwesten des Kreises Schleswig-Flensburg feierte ihr traditionelles Gildefest. Es ist die Scheibengilde Tielen von 1504. Diese Gilde ist älter als der Ort Tielen am jetzigen Standort.

Gilden sind damals als Not- und Zweckgemeinschaften gegründet worden. Im Vordergrund stand das Füreinander einstehen in misslichen Situationen. Danach standen erst die Geselligkeit und der sportliche Wettbewerb. Früher waren Gilden ausschließlich Männergesellschaften.

Und Notsituationen gab es in der Eiderregion viele. Zum einen hatte man mit häufigen Überschwemmungen zu tun, zum anderen gab es immer wieder Überfälle der benachbarten Dithmarscher. Der Ort Tielen lag früher weiter ostwärts am nördlichen Eiderufer. Südlich davon lag auf einer Eiderinsel die Tileburg. In der Chronik „Stapelholm“ von Willers Jessen steht dazu geschrieben: „Der Zweck der Tileburg ist ersichtlich, sie soll die Besitzungen der holsteinischen Grafen in Dithmarschen schützen.“ Weiter heißt es dort: „Der freie Bauernstaat Dithmarschen reizte schon früh die Grenznachbarn im Norden – man wollte sich das steuerkräftige Land untertan machen.“ Nach der für die Dithmarscher erfolgreichen Schlacht bei Hemmingstedt im Jahre 1500 erfolgte die Zerstörung der Tileburg und der Siedlung Tielen. Für die Dorfbewohner war das eine schwere Zeit. Man musste einfach zusammenhalten und neu handeln. Im Jahr 1533 zogen die Bewohner weiter westwärts an den Geestrand – und das heutige Tielen hat sich dort entwickelt.

„Und dieses Zusammenhalten ist auch heute noch das Kernanliegen unserer Gilde“, so der Vorsitzende Thomas Claussen (51). Heute messen sich auch die Frauen im Wettkampf. Insgesamt gehören 22 Paare der Gildegemeinschaft an. Die Würdenträger werden durch Schießen auf die Scheibe ermittelt. Gildekönigin wurde dieses Jahr Jenny Gehrke und Gildekönig Hans-Hermann Meyer. Jan Stolley ist neuer Gildeführer und Kai Dunker neuer Fähnrich.

Mit Begeisterung blicken Traute (79) und Peter Jürgens (82) auf ihre 55-jährige Gildezugehörigkeit zurück. „Mien Frau weer wegen unse veer Kinner veermol nich dorbi – over ick“, so der Senior. „Und ick heff em gern fiern loten, denn Gill is nu mol wat Godes“, ergänzt Ehefrau Traute Jürgens.

Die Gilde in Tielen nimmt gern neue Mitglieder auf. Nähere Auskünfte erteilt Thomas Claussen (Telefon 04333 / 1258).