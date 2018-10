Feuerwehrmusikzug : Kameraden geben gemeinsame Konzerte

„Musik verbindet“ – unter diesem Motto veranstalte Musiker des Musikzuges Groß Rheide/ Dörpstedt und des Feuerwehrorchesters Borgstedt zwei gemeinsame Konzerte.

von shz.de

08. Oktober 2018, 16:26 Uhr

Ein gemeinsames Probenwochenende stand im März dieses Jahres auf dem Programm. Dabei entstand der Wunsch, gemeinsam ein Konzert zu gestalten. Am Sonntag, 21. Oktober, um 16 Uhr in der Gastwirtschaft Lindenhof in Borgstedt und am Sonnabend, 3. November, um 16 Uhr in der Turnhalle Groß Rheide soll das gemeinsam erarbeitete Konzertprogramm dargeboten werden. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, über eine Spende würden sich die beiden Gruppen jedoch sehr freuen.