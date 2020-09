Baugebiet „Schief-Scheten-Redder“ : Kalte Nahwärme für Hüsby

Die Schleswiger Stadtwerke sollen das Gebiet mit Energie versorgen.

16. September 2020, 14:47 Uhr

Hüsby | Während der jüngsten Sitzung der Hüsbyer Gemeindevertretung stellten die Kommunalpolitiker verschiedene Weichen, die die Gemeinde als Wohnort weiterhin attraktiv gestalten sollen.

Zwar wurde die Aufstellung des Bebauungsplans „Schief-Scheten-Redder“ vertagt, – den Namen hat dieses Gebiet vorläufig erhalten, da dort früher auf Scheiben geschossen wurde – jedoch beschloss die Gemeindevertretung, dass die Schleswiger Stadtwerke dieses Gebiet mit sogenannter „Kalter Nahwärme“ versorgen sollen. Stadtwerke-Mitarbeiter Thorsten Bock stellte die Pläne vor. Bereits beim Berender Redder in Schleswig haben die Schleswiger Stadtwerke diese Art der Energiegewinnung, die sich aus der Nutzung von oberflächennaher Geothermie ergibt, angewendet.

Die Vorteile seien in einer Zeit, da auf fossile Brennstoffe verzichtet werden soll, naheliegend. „In den Grundstücks-Kaufverträgen soll ein Anschluss-Benutzungszwang festgelegt werden, sodass nur auf Erdwärme zurückgegriffen werden darf“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Labs. Die Bedingungen für die Ausstattung mit Erdwärme seien äußerst attraktiv und mit Förderungen verbunden. „Die Bohrungen finden auf öffentlichem Grund statt, sodass sich auf den Grundstücken der Eigentümer fast keine Leitungen befinden werden“, so Labs. Die 16 Grundstücke, für die sich bereits 46 Bewerber interessieren, sollen im Losverfahren vergeben werden.

Auch in Bezug auf die Klärteiche der Gemeinde will Hüsby in Zukunft mit den Schleswiger Stadtwerken zusammenarbeiten. Nach den Bestimmungen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinien können die Klärteiche in Hüsby, wie auch von der Unteren Naturschutzbehörde festgestellt, nicht mehr benutzt werden. Um die ökologischen Werte einzuhalten, beschloss die Gemeindevertretung, einen Vertrag mit den Schleswiger Stadtwerken abzuschließen, um eine Angliederung zu erreichen. „Ein eigenes Klärwerk würde Millionenbeträge kosten, das können wir uns nicht leisten“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Labs.

Weiteres in Kürze:

>In Bezug auf das Hüsbyer Baugebiet „Norderende“, das aus fünf Grundstücken besteht, wurde eine Ergänzungssatzung beschlossen. Ein privater Investor will nämlich an dieser Stelle tätig werden.