Wohlde : Jutta Bohm bietet neue Bewegungskurse an

12. Juli 2020, 14:59 Uhr

Hollingstedt/Wohlde | 300 Kursteilnehmer hatte Jutta Bohn, eine mit vielen Lizenzen qualifizierte Übungsleiterin aus Wohlde, in ihren Kursen. In 23 Gruppen aus der Region von Heide über Friedrichstadt und Stapelholm, hat sie die meist älteren Menschen in Bewegung gebracht. Doch dann kam die Corona-Pandemie, die für einen Ausfall aller Kurse und für eine Gefährdung ihrer Existenz sorgte. Doch nun ist alles anders, Jutta Bohn wagt unter den geltenden Bedingungen einen Neustart. Neue Konzepte sind gefragt, derzeit erprobt sie die technischen Möglichkeiten zur Durchführung von Onlinekursen. Neben den Angeboten zur Bewegung, dem Herz-, Lungen und Reha-Sport, will sie sich für weitere Lizenzen qualifizieren.

Für Gruppen in Altenheimen hat sie sich im Rahmen des Programms „Alter in Bewegung“ qualifiziert und trägt mit ihrem Angebot zur Erhaltung oder Verbesserung der Beweglichkeit der älteren Bewohner bei. Die Sitzsportgruppen, bisher in ihrem Haus angeboten, finden im Sommerhalbjahr zunächst als Outdoorsport im Freien statt. Neue Angebote gibt es auch über die Sportvereine in Hollingstedt, Erfde und Stapel.

In Hollingstedt startet eine Gruppe für Herzpatienten, nach den Sommerferien wird in Heide Lungensport angeboten. „Gekoppelt an den Leistungsstand der Teilnehmer hat sich die Gestaltung der Stunden verändert durch Corona. Der neue Fokus ,Kontakt, ohne Kontakt zu haben‘ erfordert jedoch viel Kreativität und Flexibilität“, berichtet Bohn.

Aufgenommen in ihr Angebot hat sie „Aroha“, eine Mischung aus vielen Tanzformen im Fitnessbereich. Am 8. September beginnt dazu ein Kurs in Stapel. Es wird um Anmeldung bei der AVHS Kropp unter Telefon 0 46 24 / 72 40 gebeten. Außerdem möchte sie Lachyogakurse anbieten. Dazu sagt sie: „Lachen ist gerade in diesen Zeiten extrem gut für Körper und Seele, zur Stärkung des Herzens und optimal für die Lunge.“

Weitere Infos bei Jutta Bohn unter Telefon 0 48 85 / 703 oder 01520/4634063.