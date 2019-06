Torhaus-KOnzert in Esgrus : Junge Musiker begeistern ihr Publikum

Dorothea (Violine) und Philipp Schupelius (Violoncello) sowie Alexander Vorontsov (Klavier) brillieren bei Torhaus-Konzert auf Gut Frauenhof in Esgrus.

von Tina Jäger

24. Juni 2019, 15:27 Uhr

ESGRUS | Und wieder gestaltete sich die kleine Bühne auf Gut Frauenhof als ein Podium großer Musik und exzellenter Interpretationskunst. Die noch jungen Geschwister Dorothea (Violine) und Philipp Schupelius (Violoncello) sowie ein Freund der beiden, Alexander Vorontsov (Klavier), gaben in verschiedenen Besetzungen ein außergewöhnliches Konzert. Zunächst noch etwas angespannt spielte Vorontsov die Klaviersonate in C KV 279 von Wolfgang Amadeus Mozart. Nachdem der Kampf mit einem störrischen Notenpult gewonnen war, kam Dorothea Schupelius dazu, die Ludwig van Beethovens Violinsonate Nr. 7 c-Moll op. 30 mit sattem Bogenstrich und dynamischem Ton spielte. Dennoch zeigte sie sich im Adagio auch von ihrer zarten Seite und ließ flehentlich ihren warmen Geigenton durch den Raum wehen.

Endlich griff nun auch der erst 16-jährige Cellist ein und zwar mit der Duo-Passacaglia von Johan Halvorsen, die er nach der Cembalo-Suite Nr. 7 aus der Feder von Georg Friedrich Händel komponiert hatte. Mit ungewöhnlicher Leichtigkeit und junger, beinahe ungebändigter Intensität elektrisierte er das Publikum.

Weiter ging es nach der Pause mit weiteren eher virtuosen Stücken, bei denen die beiden Streicher die hohe Qualität ihres Könnens unter Beweis zu stellen vermochten. Während Dorothea mit der halsbrecherischen 24. Solo-Caprice op. 1 von Niccolò Paganini glänzte – welche einige Komponisten animierte, ebenfalls Variationen zu schreiben –, brachte Philipp Schupelius das Publikum schier um seinen Atem, als dieser nach einer flotten Ansage Louis Francœurs teils hochvirtuose Cellosonate zum Besten gab. Darauf folgten noch die schwierigen Moses-Variation von Bohuslav Martin, mit der der Cellist mit Leichtigkeit und Fingerfertigkeit über die Saiten heizte.

Zum Ende erklang Beethovens Klaviertrio B-Dur op. 11, das sogenannte Gassenhauertrio mit alternativer Violine an Stelle der Klarinette. Jetzt spielten sie schließlich zu dritt und wurden für ihr homogenes und dynamisches Zusammenspiel mit Applaus belohnt.