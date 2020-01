St. Johanniskloster Schleswig : Julia Henningsen – die Neue im Bibelzentrum

Julia Henningsen ist die neue Theologische Referentin im Bibelzentrum – und sie hat viele Ideen für die künftige Arbeit.

23. Januar 2020, 17:04 Uhr

Schleswig | Das Team des Bibelzentrums im St. Johannis-Kloster ist wieder komplett. Nachdem die langjährige Leiterin Gisela Andresen im Sommer 2019 in den Ruhestand gegangen war, blieb deren Stelle zunächst vakant. Seit November jedoch ist die 31-jährige Religionspädagogin Julia Henningsen, die aus dem Raum Lübeck stammt, dabei. Im Freitagsinterview spricht sie mit SN-Redakteur Joachim Pohl über ihre Ausbildung, ihr Verhältnis zur Bibel und ihre ersten Wochen in Schleswig.

Frau Henningsen, wann haben Sie zum ersten Mal gehört, dass es hier in Schleswig ein Bibelzentrum gibt?

Das war während meines Referendariats, da war ich auch erstmals hier. Das muss vor drei bis vier Jahren gewesen sein. Die frühere Theologische Referentin Gisela Andresen hat uns empfangen und herumgeführt. Ich war sehr beeindruckt von dem Haus, dem Garten und von der Arbeit hier.

Ihre Vorgängerin ist ja gelernte Pastorin. Sie haben aber etwas anderes studiert, oder?

Richtig, ich bin Religionspädagogin, also eigentlich Gymnasiallehrerin. Die Stelle war ausgeschrieben für die Berufe Pastor/Pastorin und Religionspädagoge oder -pädagogin.

Sie sind ja aus Bamberg hierher gekommen. Ihr Nachname passt aber nicht zu Franken, oder?

Das stimmt. Ich stamme aus der Nähe von Lübeck, bin also Norddeutsche. Ich war jedoch nach dem Referendariat für drei Jahre in Bamberg und habe dort an der Uni in einem Projekt gearbeitet. Ich wollte mich dann aber wieder gen Norden orientieren und habe mich sehr gefreut, von dieser Stelle hier zu lesen und habe mich beworben. Und es hat sich dann alles gut gefügt.

Was war das für ein Projekt in Bamberg?

Das war ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) in Kooperation mit der Universität Tübingen und den renommierten Religionspädagogen Friedrich Schweitzer und Henrik Simojoki. Es geht in dem Projekt um die Professionalisierung des Religionslehrerberufs in Westdeutschland zwischen 1949 und 1989. Da haben wir unter anderem die Aus- und Fortbildung an verschiedenen Standorten untersucht.

Wie wird man Religionspädagogin?

Da gibt es verschiedene Wege. Ich habe Gymnasiallehramt für Englisch und Religion studiert und bin dann eigentlich durch das Projekt in Bamberg zur Religionspädagogin geworden.

Welche Vorstellung hatten Sie von dem Bibelzentrum und warum wollten Sie hier gern arbeiten?

Ich kannte ja den Ort schon und wusste, wie die Räumlichkeiten und der Garten aussehen und ich wusste auch, dass sie hier weit mehr anbieten als „nur“ die Gruppenführungen oder Rallyes. Als ich die Ausschreibung sah, habe ich mich auf der Homepage informiert und habe mit Michael Bruhn telefoniert, der jetzt mein Kollege hier ist. So habe ich erfahren, was hier gefragt ist, aber auch, welche Freiheiten es für die Programmgestaltung gibt. Ich habe schon einige Ideen, ein paar Dinge haben wir schon besprochen. Aber ich bin ja noch recht frisch hier und muss mir erstmal einen Überblick über den Ablauf des Jahres verschaffen.

Jetzt im Winter ist es ein bisschen ruhiger. Im Garten passiert eher weniger, das Jesus-Boot liegt hier auf dem Trockenen. Im Frühjahr, Sommer und Herbst wird es mehr Aktivitäten geben.

Wie waren die ersten Wochen hier? Sie wohnen ja auch vor Ort – einerseits sehr idyllisch, aber auch etwas abgelegen, oder?

Na ja, es ist eine Mischung. Es war schon recht dunkel zu Beginn, ich kam im November. Aber das wusste ich ja. Es ist eine gute Zeit, hier anzukommen, die Abläufe und das Team kennenzulernen, weil es noch ruhig im Haus ist. Und man kann auch etwas umräumen im Haus und Dinge aussortieren. Ansonsten versuche ich, viel rauszugehen, auch wenn es jetzt häufig nass war. Aber das kenne ich ja aus der Kieler Zeit.

In Bamberg ist es wärmer und es ist mehr los, oder?

Ja, da merkt man schon die Uni, und die Touristen kommen das ganze Jahr über.

Braucht man ein besonderes Verhältnis zur Bibel, wenn man in einem Bibelzentrum arbeitet?

Ich war viele Jahre im Kindergottesdienst. Das war eine sehr prägende Zeit für alle weiteren Phasen, Entscheidungen und Schritte in meinem Leben. Da ging es ganz viel um biblische Geschichten und ich habe sehr viel aufgesogen. Wenn ich hier bei Besuchen meine Einführung mache, ist die Bibel anfangs verborgen unter einem Tuch. Die meisten können dann erraten, was es ist – nicht ganz abwegig in diesem Haus. Ich sage dann immer, es liegt ein Schatz unter dem Tuch.

Ich finde, dass sich in biblischen Geschichten mir immer wieder neu etwas erschließen kann. Im Studium, im Referendariat und in meiner Zeit im CVJM Kiel bin ich wieder mit Geschichten in Kontakt gekommen, die ich aus dem Kindergottesdienst kannte, und ich überlege heute, wie ich sie Kindern oder Erwachsenen zugänglich machen kann.

Haben Sie eine Lieblingsgeschichte?

Hm. (Julia Henningsen macht eine Pause und überlegt.) Zum Haus hier passt gut die Geschichte von der „Sturm-Stillung“. Die ist ja auch hier, in den Räumen unten, sehr präsent und hat mich auch immer schon sehr beeindruckt. Wie mächtig Jesus da wirkt und spricht und wie er das, was wir Menschen als natürlich empfinden, durchbricht und uns eine andere Dimension zeigt.

Haben Sie schon konkrete Ideen für Ihre Arbeit hier?

Ich habe mir erstmal ein paar Dinge abgeguckt von meinem Kollegen, der ja schon lange hier ist, und sie für mich angepasst. Wir hatten schon Anfragen von Personen, die mit Diakonen, Religionspädagogen oder Jugendmitarbeitern zusammenarbeiten und gern etwas religionspädagogischen Input hätten und auf einen neuen Stand gebracht werden möchten. Die würden gern neue Methoden und Didaktiken ausprobieren. Da könnte ich mir vorstellen, Fortbildungen anzubieten; für Lehrkräfte machen wir das ja schon. Ansonsten haben wir hier im November eine Woche lang die „Gute-Nacht-Geschichten-Abende“. Die wurden diesmal sehr gut angenommen; am letzten Abend waren fast 90 Leute hier. Da das gut funktioniert, haben wir uns überlegt, ein Pendant im Sommer anzubieten. Das wird im Stadthafen am und auf dem Jesusboot stattfinden. Die Kinder sind dann im Boot und die Eltern in der Nähe.

Welche Rolle spielt das Bibelzentrum für Touristen?

Ich komme aus der Nähe von Timmendorfer Strand, habe da früher am Strand gearbeitet und bin früh mit Urlaubern in Kontakt gekommen. Auch in Lübeck und Bamberg habe ich mit Touristen gearbeitet. Hier gibt es Begegnungen am ehesten im Garten.

Wie sind Ihre ersten Eindrücke von der Stadt Schleswig?

Ich sag mal: Zum Glück kenne ich die Stadt auch im Sommer und weiß, dass sie dann sehr lebendig und eine schöne Stadt ist. Jetzt ist sie halt einfach ein bisschen dunkel. Aber ich habe schon einige nette Leute in der Nachbarschaft kennengelernt. Und wir haben gute Kontakte zu den Klosterbewohnern und der Priörin. Das fühlt sich gut an fürs Ankommen! Alles weitere wird sich ergeben.