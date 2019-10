Ortskernentwicklungskonzept : Jugendliche wünschen sich ein Schwimmbad in Gelting

Workshop zum Ortskernentwicklungskonzept in Gelting: Bürgermeister Boris Kratz will Anregungen in Planung mit einbeziehen.

11. Oktober 2019, 09:19 Uhr

GELTING | Nachdem die Erwachsenen bereits Ideen für ein Ortskernentwicklungskonzept der Gemeinde Gelting erarbeitet hatten, hatten nun die Kinder und Jugendlichen in einem weiteren Workshop das Wort und davon machten sie reichlich Gebrauch. „Was gefällt dir, was nervt dich und findest du doof, was muss besser werden?“, so lauteten die Fragen und da hatten die Jungen und Mädchen eindeutige Meinungen. Unter dem Motto „Wie sieht dein Dorf der Zukunft aus“, ermunterten Boris Kratz, Bürgermeister der Gemeinde, Camilla Grätsch und Constantin Krusche vom Planungsbüro GRZ in Flensburg, sich mit diesen Fragen auseinander setzen.

Eingeteilt in zwei Gruppen überlegten sich die Jungen und Mädchen ihre Antworten, wissend, dass diese in die Planung des Ortsentwicklungskonzepts einfließen. Die Planung ist für einen Zeitraum von einem Jahr angelegt. Sobald das Konzept fertig ist, sollen, so der Bürgermeister, die Fördertöpfe zwecks Realisierung der Geltinger Wünsche angezapft werden. Bei alledem weiß Boris Kratz, dass es unter der Überschrift „Miteinander, füreinander, für Gelting“ viel zu tun gibt: Verbesserung der Situation in den Kindergärten ebenso wie Optimierung der Infrastruktur, Umsetzung des Sportstättenentwicklungsplans, die von der Gemeinde nicht nur ideell, sondern auch finanziell unterstützt wird. Zu den Notwendigkeiten gehört auch die Erhöhung der Attraktivität des Bürgerparks, wo sich neuerdings ein Kneipp-Becken befindet. Wie attraktiv diese „grüne Lunge“ von Gelting ist, zeigt sich nicht nur bei den „Geltinger Tagen“, sondern jüngst auch bei einem erstmals veranstalteten Dahlienfest. Zu den Veranstaltungen, die hier stattfinden, gehört in diesem Jahr noch ein Lichterfest – Termin dafür ist der 3. November.

Auf der Plus-Seite der Kinder und Jugendlichen standen der Bürgerpark und die Birkhalle ebenso wie der Sportplatz, die Natur, die Schule und auch der Bürgermeister.

Moniert hingegen wurde, dass es in die Birkhalle reinregnet, es zu viele Baustellen in der Gemeinde gibt und viel Müll im Bürgerpark und an den Straßen liegt. Als „nervig“ wurde bewertet, dass neben der Birkhalle so viele neue Häuser gebaut werden und alle gleich ausschauen.

Und aus diesen Positiv- und Negativ-Bewertungen leiteten die jungen Leute ihre Wünsche für die Zukunft ab. Und da stand an erster Stelle der Wunsch nach einem Schwimmbad. Die jungen Leute wünschten sich aber auch Spielstraßen, eine bessere Beleuchtung, ein „Riesenspielplatz“, noch mehr Einkaufsmöglichkeiten, mehr Ärzte, mehr Bäume, verbunden mit der Bitte, nicht so viele zu fällen. Auf der Wunschliste standen aber auch ein Piercing-Studio, der Wiederaufbau einer Scheune im Mühlenfeld, ein Aquarium und die Beseitigung des Dachschadens der Birkhalle, um dem Reinregnen ein Ende zu setzen.

Das alles notierten sich der Bürgermeister und die Planer und werden die Wünsche in die Planung für die Ortsentwicklung einfließen lassen. Was umgesetzt werden kann, soll realisiert werden.