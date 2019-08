24-Stunden-Übung bei Bäko in Kropp : Jugendfeuerwehr Geest trainiert für den Ernstfall

Die Jugendfeuerwehr Geest hat an diesem Wochenende eine 24-Stunden-Übung absolviert.

von shz.de

18. August 2019, 17:55 Uhr

Kropp | Bei der Firma Bäko in Kropp ist ein Kühlfahrzeug in Brand geraten. Die Fahrer sind aus dem Fahrzeug geschleudert worden, eine Person hat sich schwer verletzt aus dem Gefahrenbereich gebracht – so lautete eine Einsatzmeldung für die Jugendfeuerwehr Geest, die an diesem Wochenende eine 24-Stunden-Übung absolviert hat.

Die anrückenden Einsatzkräfte teilten sich sofort auf: ein Trupp kümmerte sich um die Brandbekämpfung am Kühllaster und musste zugleich verhindern, dass die Flammen auf die nebenstehenden Fahrzeuge übergreifen. Der zweite Trupp suchte die verletzte Person. Unter fachkundiger Anleitung von Sven Moser wurde das „Unfallopfer“ versorgt: Es wurden Brüche geschient, Platzwunden am Kopf verbunden und eine Infusion wurde gelegt, um den Kreislauf zu stabilisieren. Die Jugendfeuerwehr Geest hat einen eigenen Erste-Hilfe-Rucksack für die Ausbildung.

Während der Erstversorgung sprach Line Loch mit dem Opfer – erklärte und beruhigte. Die Elfjährige ist seit zwei Jahren bei der Jugendfeuerwehr Geest und sie weiß schon genau, dass sie später Berufsfeuerwehrfrau werden möchte. „Opfer“ Vivian (14) hatte sich freiwillig gemeldet. „Das fühlt sich schon komisch an, die „Verletzte“ zu spielen“, sagte sie.

Anleiter Sven Moser ist Sanitäter und absolviert gerade die Ausbildung zum Rettungssanitäter, er gehört der DRK-Bereitschaft an und arbeitet als Lagerist bei Bäko. „Mein Chef Matthias Retzlaff hat sofort zugestimmt, dass wir diese Übung auf dem Firmengelände durchführen dürfen“, berichtete Moser. Zudem hat die Bäko das Frühstück und Getränke für die 26 Kinder und Jugendlichen plus Ausbilder spendiert, die an der Übung teilnahmen. Die Frühstücksbrötchen kamen von Bäcker Schmidt und das Diakoniewerk Kropp hatte die Räume der alten Küche für einen „Einsatz“ zur Verfügung gestellt. Die „Leitstelle“ war in der Klein Bennebeker Schule untergebracht, die Wehren Groß Rheide, Kropp und Klein Bennebek haben diese Ausbildungseinheit der Jugendfeuerwehr Geest organisiert.

Der „Einsatzplan“ war gut gefüllt, Unfälle mit Fahrrad und PKW, Personensuche im Staatsforst, bewusstlose Person aus dem Obergeschoss eines Hauses bergen, Gebäudebrand und Gasaustritt – die Nachtruhe war kurz. Sven Moser, Sven Rohloff und Tim Jacobsen waren die Hauptverantwortlichen für die Gestaltung der Szenarien „wie im wirklichen Leben“.