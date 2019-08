Busdorfer Festwoche : Jugendbläser feiern Geburtstag

Die Musikergruppe wird 40 Jahre alt und lädt zum Jubiläumskonzert während der Busdorfer Festwoche ein.

Avatar_shz von shz.de

30. August 2019, 08:52 Uhr

Busdorf | In zwei Wochen geht es mit vier tollen Tagen in Busdorf wieder rund. Die Vorbereitungen für die Festwoche laufen auf Hochtouren. Gleich mehrfach gibt es von Donnerstag, 12., bis Sonntag, 15. September, auf der Festwiese an der alten Landstraße (gegenüber dem Ponyhof) etwas zu feiern.

Den Auftakt am Donnerstag bildet der „Bunte Nachmittag“, zu dem die Senioren aus Borgwedel, Busdorf, Dannewerk, Fahrdorf, Geltorf, Jagel, Lottorf und Selk bereits persönlich eingeladen wurden. Der Freitag steht ab 19 Uhr im Zeichen der Haddebyer Jugendbläsergruppe, die ihr 40-jähriges Bestehen im Rahmen eines Festkonzertes begeht – zu dem alle bei freiem Eintritt eingeladen sind. Im Festzelt präsentieren die Jugendbläser ihr umfangreiches Repertoire – eine bunte Mischung aus Filmmusik, Klassikern und Evergreens, Disco-Hits und bayerischer Blasmusik.

Klaus Dietrich aus Selk hatte 1979 die Jugendbläsergruppe ins Leben gerufen. Seit 25 Jahren leitet Diplom-Musiklehrer Arno Panske mit Herzblut und Engagement die Bläsergruppe. Sein 25-jähriges Dienstjubiläum wird ebenso im Rahmen des Jubiläumskonzertes gefeiert. Birgitt Mau aus Loopstedt und Birthe Bockmeyer aus Selk sind noch als Gründungsmitglieder aktiv und engagieren sich im Vorstand der Jugendbläsergruppe. Die beiden Musikerinnen geben sich bescheiden, sie wollen „kein Tamtam“ um ihren Einsatz machen oder im Vordergrund stehen. „Jeder einzelne trägt zu dem Erfolg der Jugendbläser bei, und darauf kommt es an. Die Gemeinschaft zählt“, sagt Bockmeyer und erntet dafür das Lächeln ihrer Mitstreiterin Birgitt Mau.

Das Miteinander und die Freude am Musizieren im Orchester verbindet die Mitglieder der Jugendbläsergruppe, in der es auch nach 40 Jahren nicht auf das Alter ankommt. Die Mitglieder und der Vorsitzende Florian Einicke freuen sich auf viele Besucher und Begegnungen mit ehemaligen aktiven Musiker und Vereinsmitgliedern, um in Erinnerungen zu schwelgen und einen gemeinsamen Musikabend in Busdorf zu erleben. Im Anschluss an das Konzert beginnt die Disco-Nacht mit DJ Andreas.

Am Sonnabend, 14. September, wollen die Veranstalter ab 12.30 Uhr mit Wettkämpfen der Brandschützer aus den acht Feuerwehren und Jugendfeuerwehren des Amtes Haddeby locken. Neben Hüpfburg, Kletterwand und der Amts-Eisenbahn wartet auf dem Gelände um das Festzelt ein Spiele-Parcours für die gesamte Familie. Der Abend gehört den Brandschützern, die am Abend die Preisverleihung der schnellsten Wehr feiern.

Den Abschluss des Amtsfeuerwehrtages bildet der Zeltgottesdienst mit Haddebys Pastor Kai Hansen. Im Anschluss ist noch ein Feuerwehr-Mitmach-Tag geplant, der mit Vorführungen, einer Geräteschau und Präsentationen der Busdorfer Jugendfeuerwehr gestaltet wird.