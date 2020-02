Stickeralbum des TSV Süderbrarup : „Juchu, ich habe meins voll!“

Bei der ersten Tauschbörse im Sportlerheim wurden Fotos von fehlenden Spielern gesucht:

16. Februar 2020, 17:46 Uhr

Süderbrarup | „Juchhu, ich habe meins voll“, so der freudige Ausruf des einen und anderen im Sportlerheim von Süderbrarup. Dieses platzte vom Raumangebot her aus allen Nähten, weil der TSV mit Hinblick auf sein 100-jähriges Bestehen zur ersten Tauschbörse für die Stickeralben (wir berichteten) eingeladen hatte. Ganz klar, dass sowohl zahlreiche erwachsene Vereinsangehörige als auch der Nachwuchs dieses Event dazu nutzten wollten, durch diese erste öffentliche Tauschaktion ihre Alben mit den Bildern der Vereinsmitglieder zu vervollständigen. „Ich tausche einen Bernd Diekert gegen einen Rainer Itzke“, war beispielsweise zu hören, aber auch die Frage: „Hat noch jemand einen Felix Maltusch für mich?“

Im Sportlerheim saßen Groß und Klein zusammen, um gemeinsam das Ziel komplettierter Alben zu realisieren. Und wer bei dieser Aktion Hunger oder Durst bekam, der war am Veranstaltungsort an der richtigen Stelle, denn im Begleitprogramm gab es allerlei Leckereien. Für das leibliche Wohl aller war gesorgt.

Außerdem konnten Fanartikel mit speziellem Fokus auf die bevorstehende 100-Jahr-Feier im Juni erworben werden. Wer mochte, der durfte sich nebenbei noch das Fußballspiel des HSV in der zweiten Bundesliga gegen Hannover 96 live auf der Großleinwand ansehen. Aus der Gruppe der organisierenden „Sticker-Profis“ vom baldigen Jubilar war zu entnehmen, dass die Sticker-Aktion zu einem Riesenerfolg avanciert ist. Stand heute sind bereits über 500 Alben an den Mann, die Frau und Kinder gebracht worden. Zudem über 26.000 Bilder. „Und das ist noch lange nicht das Ende“, so ein froh gestimmter Jacob Vollbehr aus dem Team.