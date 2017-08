Jolle kentert: Rettungseinsatz auf der Schlei

vergrößern 1 von 1 Foto: DGzRS – Die Seenotretter 1 von 1

Die Seenotretter der Station Schleswig waren am Sonnabend zur rechten Zeit am rechten Ort: Das Rettungsboot „Walter Merz“ befand sich auf Kontrollfahrt auf der Schlei, als die Besatzung in Höhe Hestholm zwei schiffbrüchige Segler entdeckte. Die Jolle der beiden war zuvor in einer starken Böe gekentert. Eine junge Frau und ein junger Mann befanden sich neben der Jolle im Wasser. Ihr Boot war vollgelaufen und trieb halb unter der Wasseroberfläche. „Die beiden versuchten krampfhaft, das Wasser zu entfernen, was ihnen aber nicht gelang“, beschreibt Seenotretter Frank Tapper. Beide Segler waren unterkühlt. Die Crew nahmen sie an Bord und schleppte die Jolle in den Hafen von Stexwig. An Bord der „Walter Merz“ erholen sich die Geretteten schnell. Freunde nahmen sie in Stexwig wohlbehalten in Empfang.



erstellt am 20.Aug.2017 | 16:22 Uhr