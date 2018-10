Musikzug Westerakeby : Johannes Kringel stellt sich vor

Nach längerer Suche hat der Feuerwehrmusikzug Westerakeby einen neuen musikalischen Leiter gefunden.

von shz.de

18. Oktober 2018, 16:48 Uhr

Johannes Kringel heißt der neue musikalische Leiter des Feuerwehrmusikzuges Westerakeby. Nach längerer Suche konnten die Musiker jetzt den 50-jährigen Musiklehrer aus Kiel für ihre professionell betreuten Übungsabende verpflichten.

Johannes Kringel wird sich erstmals im Rahmen des traditionellen Herbstkonzertes in der Gemeinde Taarstedt öffentlich vorstellen. Diese Veranstaltung musste aber aus organisatorischen Gründen von diesem Sonntag auf nächsten Sonntag, 28. Oktober, verlegt werden. Das Konzert findet ab 15 Uhr in der Sporthalle an der alten Schule statt. „Wir wollen niemals auseinandergehen“, lautet das Motto des Herbstkonzertes.

Dies soll auch zum Anlass genommen werden, dort neue Musiker zu suchen. „Wir haben Nachwuchsprobleme“, erzählt Thomas Jochimsen, Vorsitzender des Orchesters. Im nächsten Jahr soll aber auf jeden Fall das 85-jährige Bestehen des Musikzuges im Rahmen eines Dorffestes mit anderen Vereinen gefeiert werden. Deshalb sei auch das Programm des Konzertes am 28. Oktober neben dem beliebten Kuchenbuffet auf „schöne Stücke aus dem Repertoire der letzten 85 Jahre“ ausgerichtet, so Jochimsen.