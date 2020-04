Großsolt : Johanna Swidereck belebt den Friedhof als Lebensraum für Insekten

Die FÖJlerin versucht, die biologische Vielfalt auf dem Gelände zu erhöhen.

30. April 2020, 10:01 Uhr

Großsolt | Insektenschutz auf einem Friedhof. Muss hier nicht alles gepflegt sein? Wie kann „mehr Natur“ an einem so besonderen Ort funktionieren? Mit diesen Fragen setzt sich Johanna Swidereck in ihrer Projektarbeit auseinander, die Bestandteil ihres Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) ist.

Der 19-jährigen FÖJlerin wurde bei einem Besuch des Großsolter Friedhofes klar, dass ein Friedhof einen Beitrag zur biologischen Vielfalt leisten kann. In der weitläufigen Anlage konzentrieren sich die Gräber inzwischen auf Bereiche rund um die Kirche. „Die Anzahl der Bestattungen nimmt stark ab. Bevorzugt werden kostengünstige und pflegeleichte Stätten. Deshalb entstehen auch auf unserem ländlichen Gottesacker immer mehr Freiflächen.“ Pastor Philipp Kurowski muss diese anderweitig bepflanzen und pflegen lassen. Rasen stellt eine Alternative dar. Mit Blick auf den Aufwand wird seit längerem auf gut gedüngte und häufig zu mähende Grünbereiche verzichtet, der Hauptpflegeeinsatz gilt den Grabfeldern und Wegen. „Die etwas naturbelasseneren Ecken mit dem Aufkommen von Wildpflanzen empfinden manche als Vernachlässigung.“ Den Pastor erreichen gelegentlich Aufforderungen, mehr Unkraut zu jäten.

Doch diese Vegetation ist natürlicher Lebensraum für Insekten. In der freien Landschaft und in den dörflichen Gärten passen Nutzung und Gestaltung kaum noch mit den Ansprüchen von Insekten zusammen. „Ein Friedhof kann deshalb einen ökologisch wertvollen Raum darstellen“. Johanna griff die Idee des Pastors auf und entwarf Möglichkeiten für eine Aufwertung der Natur auf dem Großsolter Kirchhof.

„Der ausgemagerte Rasen ist so lückig, dass Sandbienen und Ameisen ihre Nester im Boden anlegen können. Neben Gras kommen bereits Blütenpflanzen wie Gänseblümchen, Löwenzahn und Klee vor. Sie sind wichtige Nahrungsquellen für Insekten.“ Johanna schlägt deshalb vor, die Grünflächen seltener zu mähen, vielleicht nur zwei Mal im Jahr. Dann werden die für die Ernährung der Insekten bedeutsamen Blüten nicht abgeschnitten und können länger angeflogen werden. Die Übergangszonen vom Rasen zu den Gehölzen, auf denen jetzt Gundermann blau und Sternmiere weiß blühen, sind wegen solcher Wildkräuter ebenfalls wichtig für Bienen und Käfer, so dass die Naturschützerin dafür plädiert, sie nicht regelmäßig zu entfernen, sondern sie dauerhaft zu akzeptieren.

Die alten Bäume sollten auf dem Großsolter Friedhof erhalten bleiben. Viele mussten in den letzten Jahren aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Nun fehlt es an Nistgelegenheiten für Vögel. Als Ersatz baute Johanna Swidereck mit den Pfadfindern Vogelkästen für Meisen.

Damit die Besucher mehr Verständnis für Insekten- und Naturschutz entwickeln, schwebt der Swiedereck ein begleitendes Informationskonzept vor: Erläuternde Texte im Kirchenboten und auf der Kirchen-Homepage sowie kleine Erklärtafeln auf dem Friedhof selbst.

Fachliche Unterstützung erhielt Johanna vom Naturschutzverein Obere Treenelandschaft, bei dem sie vormittags ihren freiwilligen ökologischen Einsatz leistet. Nachmittags ist sie für die St.-Johannes-Pfadfinder in Großsolt und Umgebung tätig, Einsatzstelle ist die Kirchengemeinde Großsolt-Kleinsolt. Dessen Kirchengemeinderat stellte sie ihr Projekt bereits vor. Seitdem ist Johanna zuversichtlich, dass der Friedhof ein noch größeres Refugium für Insekten und andere Tiere wird.