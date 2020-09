DRK-Ortsverein Wanderup : Jörg Clausen spendet zum 125. Mal sein Blut – und er will weitermachen

Die DRK-Vorsitzende Birgit Feddersen überreicht dem 60-Jährigen zum Dank eine Urkunde und ein Geschenk.

08. September 2020, 08:55 Uhr

Wanderup | Das war selbst für Birgit Feddersen als Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Wanderup ein außergewöhnlicher Anlass, um Dank zu sagen: Der 60-jährige Ur-Wanderuper Jörg Clausen hatte zum 125. Mal Blut gespendet. Sein Vater habe es ihm vorgelebt, und ein Motorradunfall in jungen Jahren, bei dem er selbst auf Blutkonserven angewiesen war, hätte ihn zusätzlich veranlasst, selber zum Blutspender zu werden, berichtete Clausen. Seitdem sei ihm die regelmäßige Teilnahme an Blutspendeterminen Pflicht. Sein Ziel ist nun, sofern es seine Gesundheit zulässt, die Zahl seiner Spenden auf mindestens 175 zu erhöhen. Das wäre möglich, da aktuell bis zum 73. Geburtstag Blut gespendet werden darf. Sehr zur Freude der Vorsitzenden Feddersen gaben beim Termin in der Sporthalle in Wanderup 86 Spender ihr Blut, darunter sechs zum ersten Mal.