Schleswig : Jetzt wird der Dom zur Baustelle

vergrößern 1 von 1 Foto: Jensen 1 von 1

von Ove Jensen

erstellt am 07.Nov.2017 | 07:27 Uhr

Die ersten Rohre sind verlegt. Heute soll der Bauzaun stehen. Nun ist auch von außen sichtbar, dass der Dom zur Baustelle geworden ist. In den kommenden vier Jahren wird die Turmfassade erneuert, und auch im Inneren, zum Beispiel in der Fürstengruft, sind Sanierungsarbeiten geplant. Wegen der Baustellen-Vorbereitung ist die Norderdomstraße morgen und am Donnerstag für den Durchgangsverkehr gesperrt. Eine Umleitung ist über die Lange Straße und die Königstraße ausgeschildert.

Mehr zum Thema Schleswig : Dom-Sanierung: Treffen der Geldgeber

Wann das Baugerüst an der Turmfassade aufgestellt wird, ist noch offen. Es hängt auch von der Witterung ab, sagt die Sprecherin der Bischofskanzlei, Marie-Elisabeth Most-Werbeck. Wenn das Wetter mitspielt, kommt das Gerüst noch vor Weihnachten, andernfalls erst im Januar. Bevor das Hauptportal am Fuße des Turms verriegelt wird, soll das so genannte Petri-Portal auf der Südseite des Doms behindertengerecht umgebaut werden.

Um den Bauplatz einzurichten, muss die Grasnarbe am Dom abgetragen werden. Für den Kran wird ab der kommenden Woche ein Fundament gegossen. Diese Arbeiten werden vergleichsweise lange dauern, weil regelmäßig Archäologen das Gelände sichten werden.

Die Domsanierung soll 17,3 Millionen Euro kosten. Die Hälfte davon zahlt der Bund, der Rest kommt vom Land, der Stadt Schleswig sowie der Nordkirche, die zur Finanzierung auch Spenden sammelt.