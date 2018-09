Südangeln : „Jetzt geht es endlich los“

Der erste Spatenstich für Ausbau der zentralen Wasserversorgung in Südangeln wurde vorgenommen. Elf Kilometer Hauptleitungen werden neu verlegt.

von Tina Ludwig

03. September 2018, 16:59 Uhr

Mit einer Baggerschaufel nahm die Gemeinde Steinfeld den symbolischen „Ersten Spatenstich“ für den Ausbau der zentralen Wasserversorgung vor. „Jetzt geht es endlich los“, sagte Bürgermeister Wolfgang Hinz erfreut. Denn er ist auf kommunaler Seite bereits seit mehr als zehn Jahren mit dem Thema „zentrale Wasserversorgung“ beschäftigt. Auch Boyke Elsner, betreuender Ingenieur erinnert sich an das Jahr 2006, als er eine grundlegende Planung erstellte, die insbesondere Trassenführung und Baukosten enthält.

Doch zur Umsetzung kam es erst jetzt, als die zwei Wasserbeschaffungsvereine, die bisher die Trinkwasserversorgung für Steinfeld übernahmen, keine Zukunft mehr sahen. „Das Netz war marode und die zur Sanierung notwendigen Rücklagen fehlten“, ergänzt Hinz. Deshalb hätten beide Vereine ihre Auflösung beschlossen, würden aber die Wasserversorgung noch bis zum Ende der Bauzeit weiter übernehmen.

Der neue Versorger ist der Wasserbeschaffungsverband (WBV) Südangeln. „Wir verlegen elf Kilometer Hauptleitungen neu und stellen 247 Hausanschlüsse her“, erklärte Verbandsvorsteher Heinrich Mattsen. Jedes Grundstück im Gemeindegebiet werde angeschlossen. Außerdem würden 20 neue Hydranten für die Löschwasserversorgung eingebaut, so Mattsen. Die Bauzeit schätzt er auf etwa zwei Jahre.

Das Investitionsvolumen beträgt 2,5 Millionen Euro. Der WBV Südangeln beteiligt sich mit 543 000 Euro an den Kosten für die Hauptleitungen. Für die Hydranten trägt die Gemeinde Steinfeld die Kosten in Höhe von 214 000 Euro. Die Kosten für das Anschließen müssen die Grundstückseigentümer selbst aufbringen. Dieser Beitrag kann zwischen 5200 und 12 200 Euro liegen. Weitere Kosten für die Endabnehmer ergeben sich aus Erdarbeiten auf dem eigenen Grundstück und beim Anschluss des Hausnetzes an die neue Zuleitung. „Doch hier hat der Eigentümer freie Hand und kann die Arbeiten auch in Eigenleistung durchführen“, ergänzt Bauleiter Heiko Flindt von der Verlegefirma Krahl.

Laufende Kosten entstehen dem Endabnehmer durch den Grundpreis, der jährlich für den kleinsten Anschluss bei 128,40 Euro liegt. Dazu kommt ein Verbrauchspreis von 0,43 Euro je Kubikmeter.

Dass eine derartige Investition und eine Bauzeit von zwei Jahren nicht stressfrei an einer Gemeinde vorbeigehen, sieht jeder ein. Deshalb wurden die Bürger relativ zeitig mit Flyern und auf einer Einwohnerversammlung über das Projekt informiert. Und nach einem ersten Schock über die Kosten ist es ruhig geworden. „Aber die Bürger wollen noch besser informiert sein“, hat Schachtmeister Mirco Flindt bemerkt. Doch richte sich der Informationswunsch primär auf das eigene Grundstück. Zufahrt, Müllabholung und Verschmutzungen seien die Hauptthemen, so Flindt.

Deshalb sollen auch die Anwohner durch Wurfsendungen über die zukünftigen Arbeitsschritte informiert werden. „Und redet mit den Bürgern“, fordert der überwachende Ingenieur Matthias Wolfrat die Verlegearbeiter auf. Es sollte lieber ein klärendes Wort mehr, als eines zu wenig gesprochen werden.

Nun haben die Arbeiten in der Straße „Zum Weim“ und Teichblick begonnen. Der nächste Bauabschnitt liegt vermutlich in der Dorfstraße.