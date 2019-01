Hertie Schleswig : Jetzt geht es ans Eingemachte

Das Obergeschoss des Hertie-Gebäudes in Schleswig wird momentan unter den Augen vieler Schaulustiger abgerissen.

von Sven Windmann

16. Januar 2019, 17:29 Uhr

Es rumpelte und staubte gestern gewaltig in der Innenstadt. Warum? Weil der Hertie-Abriss jetzt endgültig in die Vollen geht. Zahlreiche Passanten blieben deshalb stehen, schauten dem Spektakel zu und zückten ihre Smartphones, um Fotos zu machen. Mit schwerem Gerät wurde das Obergeschoss Stück für Stück abgeknabbert. Insbesondere von der Moltkestraße aus sieht das alte Kaufhaus inzwischen nur noch aus wie ein dünnes Gerippe. In den nächsten Tagen soll der Abriss weiter in großen Schritten voran gehen.