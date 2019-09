Schleswiger schimpft über dreiste Falschparker : Jens Buddrich kämpft für freie Behindertenparkplätze

Bei Einkaufsfahrten mit seinem kranken Bruder verzweifelt Jens Buddrich immer wieder an illegal zugestellten Behindertenparkplätzen.

von Sven Windmann

30. September 2019, 17:13 Uhr

Schleswig | Es sei bestimmt kein typisches Schleswig-Problem, sagt Jens Buddrich. „Aber dass auch hier in der Stadt die Behindertenparkplätze ständig von Leuten benutzt werden, die da gar nicht mit ihrem Auto stehen dürfen“, das ärgere ihn – als Schleswiger – ganz besonders.

Und der 69-Jährige weiß, wovon er spricht. Denn zweimal pro Woche, manchmal sogar öfter, holt er seinen behinderten Bruder ab, um mit ihm einkaufen zu fahren oder Behördengänge zu erledigen. Dabei erleben die beiden seit Jahren immer wieder die selben Situationen: Wenn sie etwa bei einem Supermarkt vorfahren, sind die Behindertenparkplätze besetzt. Und nicht selten von Autos, in denen keine entsprechenden Ausweise liegen. „Die Leute haben offenbar keine Lust, ein paar Meter mehr zu laufen. Viele sind einfach ignorant“, sagt Jens Buddrich. Da er nicht auf den Mund gefallen ist, spricht er die Fahrer, wenn er sie denn antrifft, direkt auf ihr Fehlverhalten an. „Anfangs immer freundlich“, wie er betont. Aber in der Regel bekomme er patzige Antworten. Dann schießt er verbal zurück. „In den meisten Fällen sind es Männer. Denen ist es scheißegal, dass sie Menschen einen Stellplatz wegnehmen, die darauf angewiesen sind.“

Denn die Behindertenparkplätze befinden sich in der Regel nicht nur nah am Eingang von Supermärkten und Behörden. Sie sind auch breiter. Damit Menschen, die auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, diesen auch aus ihrem Auto ausladen können.

Auch der Vorsitzende des SoVD-Kreisverbandes, Uwe-Dieter May, weiß nur zu gut, wie oft unberechtigterweise Behindertenparkplätze genutzt werden. Schon seit Jahren beteiligt sich der Sozialverband in Schleswig an einer bundesweiten Aktion zu dieser Problematik. Dabei werden Zettel hinter die Scheibenwischer von den Autos geklemmt, die dort stehen, wo sie nicht stehen dürfen. Aufschrift: „Sie haben meinen Parkplatz! Wollen Sie auch meine Behinderung?“ Das würde, so May, bei dem einen oder anderen Autofahrer Wirkung zeigen. Man könne mit diesen Denkzetteln aber nicht alle erreichen, die es nötig hätten. Auch privat erlebt May immer wieder, dass die Parkplätze einfach zugestellt werden. Auch er spricht die Fahrer dann regelmäßig an – und auch er berichtet von „nicht so freundlichen Antworten, die man dann bekommt.“

Abhalten lassen will er sich davon aber genau so wenig wie Jens Buddrich. „Hier geht es ja nicht nur um mich und meinen Bruder. Hier geht es ums Prinzip. Man macht so etwas einfach nicht“, sagte er mit Nachdruck. Dasselbe gelte auch für die Familienparkplätze. Allerdings weiß auch Buddrich: „Viele Menschen handeln leider frei nach Pipi Langstrumpf: ,Ich mach’ mir die Welt, wie sie mir gefällt.‘“