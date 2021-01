Hilfsaktion aus Schleswig : Jens Buddrich hilft frierenden Seeleuten aus Kiribati

Der Schleswiger hat mit Awo-Unterstützung Klamotten organisiert und nach Hamburg gebracht.

Avatar_shz von Joachim Pohl

27. Januar 2021, 15:43 Uhr

Schleswig/Hamburg | In Kiribati waren es gestern so um die 27 Grad. In Hamburg-Horn dagegen etwas über null Grad. Dort sitzen seit einigen Tagen rund 100 Seeleute aus dem pazifischen Inselstaat fest, und wenn sie vor die Tür gehen, frieren sie. Das wollte der Schleswiger Jens Reinhard Buddrich so nicht mehr akzeptieren.

Deshalb hat er am Dienstag frühmorgens mit tatkräftiger Hilfe der Schleswiger Awo-Chefin Maren Korban einen VW-Bus voll mit Winterklamotten aus den Awo-Beständen gepackt und die wärmenden Sachen zur Jugendherberge nach Hamburg-Horn gebracht. Dort wurde er von den Männern freudig empfangen – zum Teil in kurzen Hosen.

Buddrich klärt auf: „Die Männer haben bei ihrer Reederei abgemustert und wollten eigentlich zum Heimaturlaub nach Hause fliegen. Ihr Staat lässt sie aber nicht rein.“ Nach seiner Kenntnis ist der Mini-Staat mit gerade einmal 116.000 Einwohnern praktisch corona-frei, und das soll aus Sicht der Regierenden unter Präsident Taneti Maamau auch so bleiben. Mit einem ebenso einfachen wie rigorosen Rezept nähert man sich diesem Ziel: Keiner darf rein nach Kiribati, auch nicht die eigenen Staatsangehörigen, auch nicht, wenn sie im fernen Hamburg frieren.

Jens Buddrich hat ein Herz für Seeleute. Vor allem für solche, die auf Frachtschiffen fahren. Und das hat seinen Grund. Buddrich, der unweit des Hamburger Hafens aufgewachsen ist und schon sehr früh reichlich Seeluft geschnuppert hat, unternimmt seit Jahren regelmäßig Reisen mit Frachtschiffen – bisweilen mehrere pro Jahr. Dabei kommt er in Kontakt und ins Gespräch mit den Mannschaften, von denen viele aus den Pazifik-Ländern stammen.

Durch sein Interesse und seine Kontakte – unter anderem zu den Seemannsmissionen – ist es ihm nicht entgangen, dass die Corona-Pandemie auch viele Seeleute getroffen hat. „Seit acht bis zehn Wochen dürfen viele Seeleute in den Häfen nicht von Bord gehen.“ Mehrere Male ist er zur Holtenauer Schleuse nach Kiel gefahren und hat dort Pakete mit „Hilfsgütern“ direkt über die Reling an die Mannschaften verteilt. „Das war insgesamt sicher eine halbe Tonne an Süßigkeiten.“ Die hat er direkt von einem großen deutschen Hersteller bezogen. Auch fünf Kilo Schokolade hat er beschafft. „Für diese Aktionen sammel ich seit Jahren Geld bei Schleswigern. Und die Hilfe kommt direkt bei den Seeleuten an.“ Auch 250 dünne Baumwollmützen „für unter dem Helm tragen“ gegen die nordische Kälte hat er besorgt und verteilt. Wer Jens Buddrichs Aktion unterstützen möchte, darf ihn gern anrufen: Telefon 0176-20431356.