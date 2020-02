Kultur in Schleswig : Jeanette Günther verkauft ihr Lebenswerk - für den Kinderschutz

Jeanette Günther stellt knapp 100 Bilder aus fünf Jahrzehnten Malerei zum Verkauf. Ausstellung in der Kulturstiftung.

13. Februar 2020, 10:32 Uhr

Schleswig | Es ist nicht irgendeine Ausstellung, die am Sonntag in der Kulturstiftung eröffnet wird. Eine Künstlerin trennt sich von einem Großteil ihres Schaffens, um dem Kinderschutzbund unter die Arme zu greifen. „50 Jahre Malfreude“ ist die Verkaufsausstellung von Jeanette Günther überschrieben, die deren Freundin und langjährige Vorsitzende des Kunstvereins, Anke Carstens-Richter, ab 11 Uhr eröffnen wird.

„Das Hausfrauenleben an der Seite eines Bundeswehr-Soldaten war mir irgendwann zu langweilig“, sagt Jeanette Günther freimütig – und da hat sie angefangen zu malen. Damals lebte sie in Flensburg, erste Kurse nahm sie bei Uwe Lempelius. Dann ging es weiter nach Hannover, auch dort besuchte sie Kurse und hatte schnell Kontakt zu anderen Künstlern. In Schleswig ging zu Beate Schuppahn-Kaack, malte das Backstein-Haus gegenüber, die Fischer am Holm, das Kloster, Kneipenbesucher, die Stadt.

Doch die Kunst war nicht alles. Zusammen mit ihrem Mann trat sie dem Kinderschutzbund bei. Im Café am Mühlenbach kam ihr die Idee mit der Verkaufsausstellung zugunsten des Kinderschutzbundes.

Dessen Vorsitzender Jörg Smoydzin freut sich über die großzügige Idee der Künstlerin, die zuvor im „Kinderparadies“, der Horteinrichtung des Kinderschutzbundes in der früheren Gallbergschule, mit Kindern mehrere Bilder gemalt hatte. Er hoffe, dass sich andere Mitglieder des Bundes von ihrer Initiative inspiriert fühlen, selbst etwas auf die Beine zu stellen.

Nicht zuletzt hoffe er, dass möglichst viele Bilder verkauft werden, denn der Kinderschutzbund hat große Pläne. Das „Kinderparadies“ soll wachsen. Man möchte im ehemaligen Lehrerzimmer und in angrenzenden Räumen ein Angebot für die 13- bis 15-Jährigen aufbauen. „Wir sehen deren Orientierungslosigkeit, wenn sie aus dem Kinderparadies herausgewachsen sind“, so Smoydzin. Geplant seien unter anderem Workshops für Jugendliche und deren Eltern.

Mit dem Etat von rund 100 000 Euro pro Jahr finanziere man im Wesentlichen die Erzieherstellen im „Kinderparadies“. 60 Prozent des Haushalts stammen von Zuwendungen der öffentlichen Hand, ein weiterer Teil von den Gebühren, die mit 95 Euro pro Monat ausgesprochen niedrig sind und wohl mittelfristig erhöht werden.