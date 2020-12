Ein Fehler mit Folgen : Jarplund pflanzt 30 Bäume in Böxlund – und muss wie wieder ausgraben

Weil sie irrtümlich auf Böxlunder Gebiet gepflanzt wurden, müssen 30 Bäume zurück nach Jardelund geholt werden.

30. Dezember 2020, 14:53 Uhr

Jardelund | Dass Fehler gemacht werden, ist menschlich und so führte ein kleiner Fehler dazu, dass 30 Bäume in Jardelund an der falsche Stelle gepflanzt wurden.

Als die Gemeinde vor gut drei Jahren entschied Naturschutzmaßnahmen umzusetzen, ahnte keiner der Gemeindevertreter, was für Folgen diese Maßnahme mit sich bringen würde. Ein Planungsbüro erarbeitet mit den Gemeindevertretern zusammen Vorschläge, wo auf dem Gemeindegebiet Bäume angepflanzt werden können, die mit einem Antrag von der Naturschutzbehörde des Kreises bezuschusst werden.

Doch die Antwort des Kreises war ernüchternd – nach dem Bescheid blieb von den vielen guten Ideen wenig übrig. Zwar stimmte der Kreis der Förderung von 30 Bäumen zu, um die Lücken einer bestehenden Baumreihe zu schließen, doch eben nicht an dem geplanten Standort am Norderfeldweg. Vielmehr rückte der Erlenweg zwischen der nordwestlich gelegenen Gemeinde Böxlund und Jardelund ins Zentrum der Pläne.

Die Böxlunder waren überrascht, als sie sahen, dass die Bäume am Erlenweg gepflanzt werden. Der Planer, der Kreis und die SH Netz AG waren der Auffassung, dass der Pflanzbereich zur Gemeinde Jardelund gehört – doch mit dieser Annahme lagen sie falsch.

Nach einer Prüfung von Böxlunder Seite war klar, die Bäume wurden versehentlich auf dem falschen Gemeindegebiet gepflanzt. „Als wir den Fehler bemerkten, haben wir unseren Nachbarn angeboten, ihnen die Bäume zu schenken, die Bäume waren ja zu diesem Zeitpunkt bereits gepflanzt“, erläutert Gudrun Lemke, Bürgermeisterin von Jardelund.

Doch die Böxlunder Gemeindevertreter entschieden sich dagegen. „Unserer Meinung nach standen die Bäume zu dicht an der Straße“, erklärt Böxlunds Bürgermeister Michael Brodal. Letztlich führte die Einschätzung, dass die Baumwurzeln in ein paar Jahren die Straße und Bankette beschädigen könnten, dazu, dass die Böxlunder das Geschenk der Jardelunder ausschlugen.

Also mussten die Bäume umgepflanzt werden. Inzwischen ist der Umzug erledigt, und die Bäume stehen dort, wo sie von Anfang an stehen sollten, nämlich am Norderfeld und am Eichenweg. „Ich bin froh, dass dieses Thema jetzt endlich ein Ende hat“, sagt Bürgermeisterin Lemke.