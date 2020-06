Grosssolt : Jan-Peter Hansen, Annebill und Lars Christiansen gewinnen mit dem „Kolleruper Dachs“ die Goldmedaille

Der Name erinnert an eine historische Begebenheit, die sich in der Kolleruper Gastwirtschaft „Zum wilden Dachs“ abspielte.

24. Juni 2020, 08:59 Uhr

Großsolt | Der „Kolleruper Dachs“, ein regionaler Weizenkorn, wurde erneut für seine Qualität mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Die drei Kolleruper Macher stießen auf ihren Erfolg an – mit ihrem „Kolleruper Dachs“.

Die Qualität des Schnapses wurde von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, einem gemeinnützigen Verein, geprüft. Die Bewertungen von Parametern wie Aussehen, Geruch, Geschmack und Inhaltsstoffen ergaben eine sehr hohe Punktzahl und damit die Goldmedaille. Die goldene Plakette darf deshalb auf die Flaschen des „Kolleruper Dachs“ geklebt werden – neben den Aufkleber einer internationalen Spirituosen-Anerkennung.

Die stolzen Hersteller sind Annebill und Lars Christiansen sowie ihr Freund Jan-Peter Hansen. Familie Christiansen betreibt in Kollerup Landwirtschaft mit Ackerbau und Schweinemast. Wie es zu der Idee mit dem trinkbaren Korn kam, erzählt Lars Christiansen. „2017 regnete es so viel, dass unsere Felder unter Wasser standen und es um den Pflanzenbau schlecht stand.“ Beim Diskutieren über die schwierige Situation tranken die drei das eine oder andere Glas Korn. Dann fiel ihnen auf, dass dessen Grundstoff, Weizen, auch auf ihrem Acker wächst. Und dass er nicht nur zum Brotbacken oder als Schweinefutter, sondern auch für die Herstellung eines leckeren Alkohols verwendet werden kann.

Das gemeinsame Vorhaben „Kolleruper Dachs“ begann mit der Suche nach einer geeigneten Weizensorte. Dann widmeten sich die drei zukünftigen Unternehmer der Frage, wie aus gedroschenen Getreidekörnern ein Getränk entsteht. Mit der Dolleruper Destille wurde ein regionaler Betrieb gefunden. Dort musste entschieden werden, wie das spätere Destillat schmecken soll. Also probierten sich die drei Freunde ausgiebig durch das Sortiment. „Wir waren uns einig, was uns am besten mundet“, erklärt Annebill Christansen. „Ein Destillat mit 40 Prozent Alkohol und wenig Schärfe im Abgang.“ Eine fruchtige Note bescheinigt nicht nur Hansen dem Endprodukt. „Der ,Kolleruper Dachs‘ ist so mild, dass er zimmerwarm genossen werden sollte.“

Damit nicht genug: Auswahl einer Flasche, Gestaltung des Etiketts und Eintragung des Namens forderten Kreativität und Ausdauer, lange bevor der erste Schluck aus der Destillieranlage tropfte. Apropos Name: Der Name „Kolleruper Dachs“ erinnert an eine historische Begebenheit, die sich in der Kolleruper Gastwirtschaft „Zum wilden Dachs“ abspielte. In diesem Krug trafen sich bis vor wenigen Jahrzehnten die Dorfbewohner, um bei Köm einen Klönschnack zu halten. „Mit unserer Bezeichnung möchten wir an die im Dorf gelebte Lebensfreude anknüpfen“, schildert Lars Christiansen.

Die erste Partie des „Kollerupes Dachses“ war zu Weihnachten 2018 auf dem Markt. „Wir brennen immer nur eine geringe Menge, damit wir bei mangelndem Absatz nicht bis zu unserem Lebensende selbst mit Korn versorgt sind“, sagt Lars Christiansen. Etliche der handschriftlich nummerierten Flaschen werden von Kollerupern gekauft. Andere werden in Geschäften und Restaurants der Region abgesetzt. Auch online wird geordert. Christiansen: „Momentan ist die Nachfrage gut. Aber für ein wirtschaftliches Standbein reicht es noch nicht.“ Noch ist der prämierte „Kolleruper Dachs“ ein schönes Hobby für die drei Freunde.