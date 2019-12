Kultur in Schleswig : Jahresbeginn mit Spitzen-Trompeter Matthias Höfs

Neujahrskonzert diesmal wegen der Bauarbeiten im Dom in der St.-Ansgar-Kirche am Lollfuß.

Avatar_shz von Joachim Pohl

30. Dezember 2019, 14:21 Uhr

Schleswig | Der in Hamburg lebende Trompeter Matthias Höfs (Foto) ist Gast beim Neujahrskonzert der Kirchengemeinde Schleswig. Es beginnt morgen, am 1. Januar 2020, um 16 Uhr in der katholischen St.Ansgar-Kirche, Lollfuß 61. Das festliche Neujahrskonzert kann wegen der Bauarbeiten in diesem Jahr nicht im Dom stattfinden.

Der international renommierte Trompeter Matthias Höfs, unter anderem Mitglied des Blechbläserensembles „German Brass“ und Preisträger des „Echo Klassik“ 2016, spielt zusammen mit Dom-Organist Rainer Selle Werke von Guiseppe Tartini, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Antonín Dvorák und anderen Komponisten.

Das Neujahrskonzert hat eine lange Tradition und ist in der Vergangenheit nicht selten ein musikalisches Highlight des beginnenden Jahres gewesen. Das Publikum darf sich auch diesmal auf ein musikalisches Feuerwerk freuen.

Karten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt: 10 Euro) gibt es bei Liesegang; die Tageskasse öffnet um 15.15 Uhr.