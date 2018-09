Feuerwehr : Jagel gründet Kinderfeuerwehr

Das Pilotprojekt wird zunächst auf ein Jahr beschränkt. Das erste Treffen findet am kommenden Mittwoch statt.

von shz.de

06. September 2018, 18:24 Uhr

Der Antrag der Feuerwehr zur Gründung einer Kinderfeuerwehr kam bei Jagels Gemeindevertretern und Bürgermeister Jörg Meier bestens an. Als Initiator stellte Brandschützer Sascha Pfeifer das Vorhaben in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Der 48-jährige Hauptfeuerwehrmann aus Jagel berichtete aus seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit, die ihn als stellvertretender Jugendwart in der Jugendfeuerwehr Busdorf nun auf die Idee zur Gründung einer Kinderfeuerwehr brachte. Seine Erfahrung, dass viele Kinder auf ihren zehnten Geburtstag hin fiebern, um das geforderte Eintrittsalter zu erreichen, um endlich bei der Jugendfeuerwehr dabei sein zu können, überzeugte die Gemeindevertreter. Das Freizeit-Angebot der Sportvereine, Schule sowie Aktivitäten rund um Play-Station, Computer und Co. stehe im Blickpunkt der Zielgruppe.

„Eine gute Sache, wenn man auch schon die Kinder in die Aufgaben des Brandschutzes einbindet“, sagte Bürgermeister Meier. Einstimmig genehmigten die Gemeindevertreter das Vorhaben, das zunächst als Pilotprojekt für ein Jahr auf den Weg gebracht wird. Die Brandschützer stehen bereits in den Startlöchern, denn heute findet von 16 bis 18 Uhr eine Infoveranstaltung am Feuerwehrgerätehaus statt. Der Auftakt zum ersten Kinderfeuerwehr-Treffen findet am kommenden Mittwoch von 16 bis 17.30 Uhr – und dann 14-tägig jeweils mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr – am Feuerwehrgerätehaus am Kirchenweg. Die Gruppengröße beträgt 20 Kinder, die zunächst für Teilnehmer aus der Gemeinde Jagel vorgesehen sind. Bleiben noch Plätze frei, werden sie für Kinder aus dem Amtsbereich Haddeby bereitgestellt.

Federführend übernimmt Sascha Pfeifer die Leitung des Teams in der Kinderfeuerwehr, das mit Lara Schimmer, Alia Schimmer, Manja Thölke und Arne Retzlaff als Helfer unterstützt wird. Mit dem Angebot in der Gemeinde Jagel wird die zweite Kinderfeuerwehr im Kreis Schleswig-Flensburg eingerichtet. Vorreiter ist die Feuerwehr Lürschau, die heute ebenso bei der Info-Veranstaltung dabei sein wird.

Eine weiteres Novum in der Feuerwehr Jagel wird die geplante Ausbildung zur Bedienung einer Drohne sein, die mit einer Wärmebildkamera bestückt, beim Brandeinsatz oder Personensuche verwendet werden kann. Die Drohnen, die der Feuerwehr gespendet wurde, ist genehmigungspflichtig und darf nur unter Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen, insbesondere die des Luftfahrtbundesamtes eingesetzt werden. „Das ist für uns kein Spielzeug. Erst wenn die Brandschützer ausgebildet sind und die Prüfung abgelegt haben, wird die Drohne für den Brandschutz-Einsatz bereit gestellt“, sagte Wehrführer Marc Bannick.

Großes Lob ernteten Jagels Brandschützer für ihre Leistung, bei den Wettkämpfen des Amtsfeuerwehrtages in Fahrdorf. Als schnellste Wehr erhielten die Jageler die Goldmedaille. „Die Feuerwehr in Jagel ist ein tolles Team und beweist einen sehr guten Ausbildungsstand. Ihr habt eine super Leistung gezeigt. Das war sehr gut, da kann man auch stolz auf seine Feuerwehr sein“, lobte Meier.

Einhellig wurde ebenso das Engagement von Thomas Gowin gelobt, der sich als Administrator um die Pflege und Aktualisierung der Homepage der Gemeinde kümmert. Um zukünftig die Informationen und Termine der Gemeinde Jagel zu veröffentlichen, bat Gowin um verstärkte Mitarbeit aus den Vereinen und Verbänden.