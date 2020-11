Schleswiger Köpfe : Jacob Seding war ein großzügiger Millionär

Der Schleswiger war Hardesvogt in Kropp und häufte ein enormes Vermögen an. Er spendete an viele Einrichtungen.

29. November 2020, 16:43 Uhr

SCHLESWIG | Über diesen vermögenden Schleswiger Bürger und großherzigen Stifter namentlich kirchlicher Einrichtungen ist recht wenig bekannt. Allerdings ist Jacob Seding, von dem hier die Rede ist, und seiner Frau ein Epitaph aus dem Jahre 1586 gewidmet; es ist platziert an einem Wandpfeiler im nördlichen Seitenschiff des St.-Petri-Doms. Das von Johann Kempener aus Hamburg geschaffene Tafelgemälde zeigt im Hauptfeld den Stifter und seine Frau, beide kniend unter dem Kreuz Christi auf dem Golgatha-Hügel. Das kleinere Bild im Aufsatz stellt die Auferstehung Christi dar.



Seding war eine Art Amtsvorsteher





Geboren wurde Jacob Seding um 1520. Beruflich wandte er sich dem Verwaltungsdienst zu. Er avancierte zum Hardesvogt von Kropp, vergleichbar mit der Position eines Amtsvorstehers. Als oberster Verwaltungs- und Justizbeamter der Harde war er zugleich Repräsentant landesherrlicher Macht.

Wie er das anspruchsvolle Amt erfolgreich verwalten konnte, bleibt ein Rätsel, wenn man den Bemerkungen Glauben schenkt, die der Schleswiger Kaufmannssohn und Advokat Ulrich Petersen in seiner in der Zeit zwischen 1700 und 1735 verfassten Stadtchronik über den früheren Hardesvogt und Schleswiger Bürger niederschrieb. Er, also Seding, habe „nicht einmal schreiben können“, behauptet der als allgemein glaubwürdig eingestufte Chronist in seinem Text gleich zweimal.

Dagegen muss Seding ein exzellenter Rechner und erfolgreicher Kaufmann gewesen sein. So ist zu erklären, dass er durch einen lukrativen Vieh- und Kornhandel und weitere Geschäfte ein stattliches Vermögen anhäufen konnte.

Seine Ehe blieb kinderlos, so dass seine Reichtümer nicht direkt vererbt werden konnten. Seine Frau Catharina Seding verstarb bereits 1572. Für den Fall seines Todes hatte Jacob Seding mit Hilfe von kundigen Beratern ein umfangreiches Testament aufsetzen lassen, in dem neben Verwandten, Bekannten und Mitgliedern des Hauses Schleswig-Holstein-Gottorf auch zahlreiche kirchliche Institutionen und solche der Armenfürsorge mit finanziellen Mittel aus dem Erbe bedacht wurden.

Seine Stiftungen und Legate addieren sich auf respektable 21.000 Mark Lübsch, eine für damalige Verhältnisse wahrlich stattliche Summe. Heute wäre das ein Betrag von schätzungsweise ein oder zwei Millionen Euro. An erster Stelle einer langen Spendenliste steht die Kirche von Kropp; es folgen unter anderem der Dom, das Graue Kloster, das Armenhaus zum Heiligen Geist, die Michaeliskirche in Schleswig, die Kirchen in Haddeby, Hütten, Treia und Hollingstedt sowie Armenhäuser in Kiel, Eckernförde und Husum. Seine Köchin und sein Hausmädchen durften sich ebenso über Zuwendungen freuen. Namhafte Beträge flossen an das Fürstenhaus. Vollstrecker des Testaments waren der Gottorfer Kammersekretär Berndt Soltau und Peter Vogt, Landvogt von Stapelholm. Beide waren mit Seding verschwägert und an dem Erbe beteiligt.



Ein Epitaph mit plattdeutschem Text





Als Jacob Seding am 28. August 1586 in Schleswig starb, standen noch reichlich freie Gelder zu Verfügung, um für ihn ein angemessen würdiges Begräbnis auszurichten und ein Epitaph zu Ehren des Stifters und seiner Frau in Auftrag zu geben. Ausgeführt wurden die beiden Bildtafeln von dem „erbar und kunstreichen Meister Johann de Cempener, Contrafeier und Maler in der Stadt Hamburg“. Die Schreiner- und Schnitzarbeiten wurden wohl von örtlichen Handwerkern übernommen. Im Gegensatz zu zahlreichen lateinischen Inschriften im Dom wurde der Text am Seding-Epitaph in niederdeutscher Sprache verfasst.